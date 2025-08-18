Espana agencias

Un brigadista sigue muy grave y otros dos graves por el incendio de Oímbra (A Coruña)

El hospital de A Coruña mantiene bajo observación a tres miembros de la cuadrilla afectados tras el desastre forestal en Ourense, mientras el presunto causante está en prisión provisional acusado de imprudencia grave, lesiones y daños graves

Por Newsroom Infobae

A Coruña, 18 ago (EFE).- Los tres brigadistas que sufrieron quemaduras en las labores de extinción de un incendio en Oímbra (Ourense) continúan ingresados en el hospital de A Coruña, uno de ellos con pronóstico muy grave y los otros dos graves.

Según el parte ofrecido este lunes por el Complejo Hospitalario de A Coruña (Chuac), el brigadista de 18 años tiene quemaduras de tercer grado y un 40 % de su cuerpo se vio afectado, además de haberse intoxicado por inhalación de humo.

Se encuentra estable, pero su pronóstico es muy grave, por lo que continúa sin cambios respecto al parte del pasado viernes.

El brigadista de 23 años que sufre quemaduras de segundo grado, con una afectación del 15 % del cuerpo e intoxicación por inhalación de humo, evoluciona favorablemente, aunque con pronóstico grave.

Otro de los brigadistas heridos, de 25 años, también tiene quemaduras de segundo grado, con un 15 % de su cuerpo afectado. Pese a haberse intoxicado por inhalación de humo, está estable y con pronóstico grave.

Los tres permanecen ingresados en la unidad de quemados del Chuac, sin cambios desde el último parte.

La Guardia Civil detuvo al supuesto autor del incendio forestal que afectó a estos tres brigadistas, que ya ingresó en prisión provisional.

Está investigado por un delito de incendio por imprudencia grave, lesiones graves y daños. EFE

