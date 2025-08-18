Última hora de los incendios: Cuatro bomberos sufren quemaduras en Galicia, uno grave

Madrid, 18 ago (EFE).- Cuatro bomberos han resultado heridos con quemaduras este lunes en el operativo de extinción de los incendios de Galicia y han sido trasladados a diversos centros médicos, uno de ellos, con quemaduras graves de primer y segundo grado.

Pese a los pronósticos de mejora de las condiciones meteorológicas, tras el fin de la actual ola de calor, continúa la preocupación por los alarmantes incendios en Galicia, Castilla y León y Extremadura, que han provocado el desalojo de miles de personas y la llegada de una histórica ayuda internacional.

Según datos del Ministerio del Interior, la Guardia Civil y la Policía Nacional han desalojado a 31.130 personas, al tiempo que han detenido a 31 personas e investigado a 92 por su presunta participación en el origen de los distintos incendios que arrasan parte del país, con Jarilla (Cáceres) como el foco más alarmante, adonde este martes viajará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que también irá a Molezuelas de la Carballeda (Zamora).

Sobre el terreno, la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha destacado que España está recibiendo actualmente el "mayor contingente de ayuda internacional de la historia de nuestro país" para sofocar los fuegos.

De los 40 incendios localizados, "en estos momento hay 23 incendios activos en España en situación operativa 2, que están en una situación de emergencia de mayor gravedad", si bien en el conjunto del país se están produciendo "otra serie de incendios que están en situación de preemergencia".

Por eso, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recomienda "no bajar la guardia" ante los incendios, pese al final, este lunes, de la actual ola de calor, la más duradera desde que se tienen registros.

En Castilla y León ya han sido desalojadas por los incendios forestales 5.300 personas de 76 localidades, donde preocupa la negativa de muchos ciudadanos a dejar sus poblaciones por el miedo a que las llamas lleguen y no sean defendidas por el operativo.

Los fuegos de los últimos días han causado ya cuatro fallecidos: el último ha sido un bombero forestal que murió este domingo al volcar la autobomba que conducía en Espinoso de Compludo (León).

En lo que va de año, 344.417 hectáreas se han quemado en España en los 224 incendios ocurridos, según los datos actualizados y recogidos por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales.

Galicia: Cuatro bomberos heridos y 62.000 hectáreas arrasadas

De los cuatro bomberos heridos este lunes en Galicia el operario que sufrió quemaduras graves tuvo que ser evacuado al Hospital de A Coruña, el centro con la mayor unidad de quemados de Galicia.

Los otros tres operarios fueron atendidos en el Hospital de Verín con lesiones de carácter leve.

Este lunes también se registró un accidente en Cualedro, en el que se vieron implicados efectivos participantes en las labores de extinción debido a que el vehículo en el que se desplazaban chocó contra una casa en Santa Baia de Montes.

Nueve incendios forestales siguen activos en Galicia, todos en la provincia de Ourense, tras arrasar 62.000 hectáreas de terreno, y cuatro bomberos han resultado heridos por quemaduras.

Aunque todos los focos activos se originaron en Ourense, algunos afectan también a superficie de las provincias de Zamora y Lugo.

El que más avanza es el que se originó en Larouco, que ha alcanzado las 18.000 hectáreas y tras pasar a la provincia de Lugo afecta en total a siete municipios. De hecho, ha superado al de Chandrexa de Queixa como el más grande de la historia de Galicia desde que hay registros.

Castilla-León, evacuación en Lago de Sanabria

El incendio que amenaza la vertiente leonesa de Picos de Europa mantiene en vilo a los habitantes de la Tierra de la Reina y del Valle de Valdeón; en este último han sido evacuadas 775 personas de 11 localidades, la mayoría gente mayor, ya que los jóvenes se han quedado para contener las llamas. También se ha ordenado el desalojo de todos los pueblos del Valle de Fornela, siete localidades.

La Junta de Castilla y León alerta de que varios fuegos pueden saltar desde Cáceres y Ourense, tras una semana en la que se han declarado 200 fuegos. Tal es así, que el incendio de Jarilla ha entrado ya por zonas altas del municipio salmantino de Candelario, aunque la previsión es que lo puedan controlar por la mañana.

En el Lago de Sanabria el desalojo ha comenzado por el camping público y el de la antigua siderúrgica Ensidesa, así como por los chalés a orillas del lago y se ha extendido a seis pueblos, mientras que hay otras seis localidades confinadas con un dispositivo listo por si hubiera que desalojarlas también, debido al incendio de Porto.

El fuego, que está descontrolado y se acerca ya al Lago de Sanabria, es en estos momentos el que más preocupa en la provincia.

La complicación por el viento del incendio forestal de Anllares del Sil, que afecta al norte de la provincia de León, en concreto a la Reserva de la Biosfera de los Ancares, ha llevado esta tarde al Cecopi dirigido por la Junta de Castilla y León a ordenar el desalojo de todos los pueblos del Valle de Fornela, siete localidades en total

Por el contrario, Extremadura, ya solo tiene activo el incendio de Jarilla (Cáceres), que ha quemado una superficie de 15.464 hectáreas. Más de 300 efectivos y hasta 20 medios aéreos luchan contra este incendio, que ha afectado tanto al Valle del Jerte como del Ambroz, con un perímetro por encima de los 140 kilómetros, en zonas de difícil acceso, muy próximas a la provincia de Salamanca.

Y es que la Junta de Extremadura ha dado por estabilizado otro de los fuegos que ha tenido en vilo este fin de semana a los habitantes de la Sierra de San Pedro, en Aliseda (Cáceres).

En total, en la provincia de Cáceres, los incendios han arrasado 30.000 hectáreas y 315 kilómetros de perímetro.

En Asturias, la situación ha mejorado con la llegada de la lluvia a Picos de Europa y la bajada de temperaturas y aumento de la humedad en la comarca suroccidental de Asturias, aunque se mantiene la preocupación por la posible llegada de nuevos incendios procedentes de León, como el fuego que avanza hacia Degaña desde el valle leonés de Peranzanes, en la comarca de El Bierzo.

Por el momento, siguen activos ocho incendios en los municipios de Cangas del Narcea, Degaña, Ponga, Quirós, Somiedo y Cabrales, otros ocho están controlados y uno más ha quedado estabilizado.

El de Genostoso, en Cangas del Narcea, sigue siendo el peor y en el que se concentran la mayor parte de los medios de extinción, junto con el declarado en Somiedo, también en el límite de León.

Un incendio declarado este lunes por la tarde en la localidad madrileña de Colmenar Viejo ha obligado a desalojar de forma preventiva varias casas y núcleos diseminados en el camino del fuego por precaución, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El fuego se ha originado sobre las 17.30 horas en una zona cercana al vertedero de la localidad, si bien evoluciona de forma positiva aunque aún no se puede dar por estabilizado.

Como forma preventiva, Guardia Civil ha desalojado casas, construcciones y núcleos diseminados, como un centro de hípica, en el camino del fuego, aunque en ningún momento se ha planteado desalojar ninguna urbanización.

