Propuestas para sanción 4 personas de municipios de A Coruña por fuegos no autorizados

A Coruña, 18 ago (EFE).- La Guardia Civil ha propuesto para sanción a cuatro personas de la provincia de A Coruña por realizar fuegos no autorizados el pasado fin de semana.

El instituto armado informa este lunes de que las persona incumplieron las restricciones de seguridad en una época de alerta máximo por riesgo de incendios forestales.

Los agentes detectaron barbacoas sin cumplir las normas en Arteixo, una hoguera en el interior de una finca en Carballo, una quema de vegetación en Aranga y una quema de rastrojos en Valdoviño.

La Guardia Civil obligó a los responsables a apagar los fuegos de inmediato y los ha propuesto para sanciones administrativas, vinculadas a la Ley de Montes, de entre mil y un millón de euros. EFE