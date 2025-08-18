Espana agencias

Pellegrini: “Creo que hicimos más méritos para haber ganado”

Por Newsroom Infobae

Elche (Alicante), 18 ago (EFE).- El técnico del Real Betis, Manuel Pellegrini, aseguró este lunes tras el empate ante el Elche en su debut liguero (1-1) que su equipo hizo más méritos que el conjunto local para haber logrado la victoria.

El veterano preparador elogió el juego defensivo del Betis, ya que indicó que "apenas" les llegaron, y también el ofensivo al señalar que tuvieron "ocasiones clarísimas para sentenciar”.

“Nos vamos contentos por la parte colectiva, porque sumar como visitante siempre es más difícil y es positivo”, explicó Pellegrini, que aseguró que no le sorprendió el planteamiento del Elche “porque a Sarabia le gusta dominar el balón”.

“Para ser el primer partido del año, hemos estado bien colectivamente. No hay mucho que reprochase”, reiteró el chileno, que insistió en que su equipo, pese a las bajas y la incertidumbre del mercado, hizo lo “correcto” para haber ganado.

Pellegrini negó que el Betis haya perdido dos puntos ante un recién ascendido, ya que precisó que los equipos que debutan en Primera “tienen toda la motivación”.

El técnico, por último, aseguró que cuenta con todos los jugadores que actualmente tiene en su plantilla y que aspira a sumar “el mayor número de puntos” antes de que finalice el mercado. EFE

