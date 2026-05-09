Simeone: "Los chicos lo dieron todo; hay que gestionar este momento"

Madrid, 9 may (EFE).- Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético, señaló, tras perder con el Celta (0-1) que deben "aceptar" el momento del equipo, que "lo dio todo" y que es un final de temporada que deben "gestionar".

"Volvemos a la palabra aceptar. El momento no es positivo porque el equipo tuvo tres situaciones en el primer tiempo y tres en el segundo y no pudo concretar ninguna. Borja Iglesias definió su ocasión bien, con frialdad y calidad. Los chicos dieron todo lo que tienen y no hay mas para comentar", dijo.

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"Creo que ahora hay que gestionar más que nada. Los jugadores han hecho una temporada importante. En liga llegando al objetivo del club, que es estar en Champions. Competimos bien en Champions con un rendimiento incluso mejor de lo que se esperaba y en la Copa del Rey llegamos hasta el final y solo perdimos por los penales", explicó el entrenador.

Simeone defendió a sus futbolistas. "A los futbolistas no les puedo decir nada. Hay que gestionar el momento, hablar con los jugadores y agradecerles lo bien que lo han hecho en la temporada. Cuando uno sale a jugar no quiere perder nunca y hoy hemos competido como siempre. Hoy no fuimos continentes. Estamos como cuando empezó la Liga que era todo un desastre, pero luego cambió todo el proceso y se compitió bien en todas las competiciones".

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Preguntado por un gesto de Griezmann cuando fue sustituido, declaró: "Entiendo todo, pero yo pienso siempre en el equipo y entendía que había dado todo y que con el cambio que hacíamos podíamos generar más cosas que al final no sucedieron, pero era la intención".

"La gestión ahora es estar cerca de los jugadores porque vienen de hacer esfuerzos increíbles. Hay que gestionar el momento como se hizo en otros momentos. El objetivo del club se ha cumplido".

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Simeone también indicó que contará con los jóvenes canteranos en estos tres últimos partidos. "El nivel del equipo fue bueno. Perdimos, pero el equipo jugó bien, pero cuando pierdes parecería que la energía se baja. Los chicos, si tienen la posibilidad de participar en estos partidos buscaremos generarles esa ilusión. Es verdad que algunos de los de la primera plantilla están de baja y tenemos que compensar con estos jóvenes que tiene ilusión de participar en Primera División". EFE.