Sito Alonso: "Tuvimos que hacer un gran esfuerzo desde la solidez"

Murcia, 9 may (EFE).- El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, le otorgó mucho mérito al triunfo que el conjunto grana logró por 86-75 ante el Bàsquet Girona y a una temporada brillante que se materializa con el tope de victorias en una fase regular del club en 28 campañas en la ACB con 22 -le faltan cuatro jornadas para elevar el listón-.

"Tuvimos que hacer un gran esfuerzo desde la solidez en un encuentro no tan espectacular pero sí competitivo", afirmó Sito Alonso.

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"Fue un partido súper duro ante un rival que está jugando a un nivel muy alto y que iguala y hasta supera por momentos nuestro nivel físico y va al rebote con una intensidad brutal. Nosotros tuvimos que hacer un gran esfuerzo desde la solidez aunque hay aspectos que hay que mejorar. No fue un encuentro tan espectacular pero sí competitivo y sacar adelante este tipo de enfrentamientos me proporciona una satisfacción especial", aseguró el técnico madrileño en su valoración del choque.

Los universitarios se impusieron a pesar de conceder 27 rechaces en su zona. "El rebote nos condicionó mucho para no tener más ventaja en el marcador y es que el Girona logró 17 en la primera parte y 27 al final y ellos se mantuvieron en el partido precisamente por ese aspecto del juego. Eso debemos mejorarlo siendo más agresivos e incluso gastando algunas faltas", explicó.

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Al margen de cuestiones tácticas Sito ensalzó el espíritu del equipo que dirige y comentó que se siente "afortunado" de estar al frente del mismo.

"La de venir a Murcia es la mejor decisión deportiva que tomé en mi vida y tomé unas cuantas buenas y también alguna mala. Para mí la palabra elegir es clave y yo elijo seguir y ser feliz siendo ambicioso", manifestó. EFE

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