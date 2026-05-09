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Moncho Fernández: "Estoy contento por el comportamiento pero triste con el resultado"

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Murcia, 9 may (EFE).- Moncho Fernández, entrenador del Bàsquet Girona, valoró la actuación de su equipo en el partido perdido por 86-75 en la pista del UCAM Murcia y dijo que está "contento por el comportamiento del equipo aunque triste por el resultado" y apuntó también que "cuando las cosas no salen tan bien el esfuerzo tiene que estar ahí".

"Siempre les pido a los jugadores que luchen y no se dejen ir y en ese sentido estuvimos bien. Nos faltó acierto y tal vez algo más de pausa pero estoy contento por el comportamiento del equipo aunque triste por el resultado", señaló el técnico gallego a su llegada a la sala de prensa del Palacio de los Deportes de Murcia.

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"Cuando las cosas no salen tan bien el esfuerzo tiene que estar ahí y peleamos cada acción", incidió en referencia al compromiso de un equipo que es el décimo clasificado de la competición con 13 victorias y 17 derrotas.

El de Santiago de Compostela hizo alusión al potencial ofensivo de los exteriores del adverario que tenían enfrente: "Nos medíamos a un conjunto que cuenta con grandes jugadores en el perímetro y vimos el partidazo que hicieron Jonah Radebaugh y Michael Forrest. Está claro que David DeJulius te exige mucho y te hace daño pero realizamos un buen trabajo sobre él pero parando a un jugador no tienes nada hecho sino que hay que parar al colectivo. Si el UCAM lleva la racha que lleva es por algo".

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En cuanto al ascenso de Monbus Obradoiro, su exequipo, a la Liga Endesa, Moncho no ocultó su alegría. "Le doy la enhorabuena, como ya hice público en las redes sociales. Estoy muy feliz como obradoirista que soy de que Santiago vuelva al lugar que no tuvo que abandonar", manifestó sin esconder sus colores quien dirigió al equipo compostelano entre 2010 y 2024. EFE

Ij/jap

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