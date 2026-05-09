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2-4. Leo Messi marca, asiste y dirige el festín del Inter de Miami en Toronto

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Chicago (EE.UU.), 9 may (EFE).- Leo Messi dirigió este sábado con un gol y dos asistencias el contundente triunfo por 4-2 del Inter Miami en el campo del Toronto, en el partido que abrió la duodécima jornada de la MLS.

El Inter Miami dejó atrás los dos últimos tropiezos sufridos en casa, donde sigue sin ganar en el nuevo NU Stadium, y se regaló una cómoda victoria en Toronto, en la que también participaron con goles el uruguayo Luis Suárez, el argentino Rodrigo De Paul y el español Sergio Reguilón.

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El partido acabó con una goleada, pero el Inter Miami necesitó 44 minutos para romper la igualdad y lo hizo con De Paul como protagonista. El ex del Atlético Madrid lanzó una falta directa que, tras ser repelida por la barrera, regresó a sus pies. Golpeó sin pensarlo con la derecha y sorprendió al portero con un derechazo cruzado.

No faltaron polémicas en la reanudación. En el minuto 56, Luis Suárez anotó el 2-0 a pase de Leo Messi cuando Raheem Edwards, jugador del Toronto, llevaba tiempo tendido al suelo en la zona del banderín de córner defensivo por un problema físico.

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El Inter Miami jugó el balón y Messi y Suárez estaban habilitados por la posición de Edwards. El argentino entregó una cómoda asistencia al Pistolero, que anotó a placer.

La sentencia definitiva al partido llegó entre el 73 y el 75, cuando Reguilón aprovechó otra asistencia de Messi para enviar el balón al fondo de las mallas con un disparo cruzado de pierna derecha desde dentro del área.

Dos minutos más tarde, Messi firmó el 4-0 al rematar un centro raso de De Paul en el centro del área de penalti.

Con esta diana, Messi alcanzó las 100 'contribuciones de gol', como se refieren en la MLS a la cuenta de goles y asistencias en el campeonato.

Con el partido ya decidido, el Inter Miami tuvo un bajón de concentración que el Toronto aprovechó para recortar hasta el 2-4, de la mano del colombiano Emilio Aristizabal, autor de un doblete.

El Inter Miami es momentáneamente segundo en el Este de la MLS, a un punto del Nashville, que tiene dos partidos menos. El Toronto es octavo y lleva seis partidos sin poder ganar. EFE

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