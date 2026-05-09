Una Real de 'Champions' corta la racha del Granada; el Alhama con un pie en Segunda

Redacción deportes, 9 may (EFE).- La Real Sociedad celebró este sábado su clasificación para la próxima Liga de Campeones, certificada en la última jornada, con una goleada que cortó la racha de imbatibilidad del Granada (3-0), mientras que el Alhama ElPozo tiene ya un pie y medio en Primera Federación tras caer ante el Eibar (2-0).

El cuadro 'txuri-urdin', que afrontaba su primer partido en casa tras el billete europeo, lo celebró a lo grande. En un duelo que dominó de principio a fin, el conjunto dirigido por Arturo Ruiz arrolló a su exequipo, el Granada (3-0), y mantiene la presión por el subcampeonato sobre el Real Madrid, que este domingo recibe al Atlético.

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Cecilia Marcos abrió el marcador en el minuto 20 con un centro-chut envenenado. Claire Lavogez amplió la ventaja pasada la hora de juego y, en el tramo final, Klara Cahynova cerró la goleada, poniendo fin además a la racha de seis partidos sin perder del conjunto nazarí.

En el derbi catalán entre el Espanyol y el Badalona Women, sin objetivos clasificatorios al tener ambos la permanencia asegurada, el duelo terminó en empate (1-1) en un partido marcado por los penaltis.

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Ana González adelantó a las visitantes desde los once metros, tras una acción de Júlia Guerra revisada por el videoarbitraje. A la media hora, Ainoa Campo igualó también desde el punto de penalti, en un gol que dedicó a su compañera Anna Torrodà, que deberá pasar por quirófano por una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco lateral de la rodilla izquierda sufrida en el último encuentro.

En el tramo final, el Badalona se quedó con diez jugadoras por la segunda amarilla a María Llompart. El Espanyol reclamó un posible penalti sobre Phoenetia Browne, pero la colegiada no lo consideró suficiente, dejando un reparto de puntos que mantiene a las locales undécimas y a las visitantes novenas.

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En un duelo clave por la permanencia, el Eibar certificó su salvación matemática tras imponerse al Alhama ElPozo (2-0) en el Municipal de Ipurúa. El conjunto murciano queda ahora al borde del descenso, a cinco puntos del DUX Logroño, que marca la permanencia y visita este domingo al ya descendido Levante.

La situación es crítica para el equipo dirigido por Juan Antonio García 'Randri', que afrontaba cuatro finales y ha perdido la primera de ellas. Los goles de Laura Camino, de penalti, y de Carmen Álvarez, tras una asistencia de la propia Camino superada la hora de juego, dejan al conjunto murciano al borde del abismo. El descenso podría consumarse este domingo si el DUX Logroño puntúa en su visita al conjunto 'granota'.

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Por último, en el partido que cerró la jornada del sábado, el Athletic Club cayó ante el Deportivo Abanca por la mínima (0-1), con un gol de Ainhoa Marín que permite al conjunto gallego escalar hasta la undécima posición. El equipo vasco, por su parte, se mantiene octavo tras el empate del Badalona Women. EFE

avm/arh

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