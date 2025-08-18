Espana agencias

La economía de Ecuador crece un 2,8% en junio de 2025, según el Banco Central

Las exportaciones sin presencia de hidrocarburos establecen un nuevo máximo histórico, el superávit comercial se dispara y el Banco Central reconoce que los recientes resultados superaron las proyecciones, pese a persistentes retos fiscales y reformas pendientes

Por Newsroom Infobae

Guardar

Quito, 18 ago (EFECOM).- La economía de Ecuador registró un crecimiento interanual de 2,8 % en junio de 2025, en comparación al mismo mes del año anterior, según las cifras preliminares compartidas por el gerente general del Banco Central de Ecuador (BCE), Guillermo Avellán.

Asimismo, el crecimiento acumulado durante el primer semestre del año fue de 3,9 %, de acuerdo al mismo gerente de la entidad monetaria, después de que la economía ecuatoriana se contrajese en 2 % en 2024.

Por su parte, las exportaciones no petroleras alcanzaron un nuevo récord al llegar a los 14.491 millones de dólares (unos 12.422 millones de euros) durante el primer semestre del año. La cifra supone un incremento del 21 % en relación con el mismo periodo del año anterior.

Las importaciones totales, según el BCE, reportaron un incremento del 11 %.

En total, la balanza comercial alcanzó con nuevo récord en este primer semestre al registrar un superávit de 4.166 millones comparado con el mismo periodo del año anterior.

En redes sociales, Avellán señaló que la economía nacional todavía "enfrenta desafíos en materia fiscal y reformas pendientes que permitan impulsar el potencial de crecimiento de nuestro país".

No obstante, destacó que el desempeñó económico del país durante este periodo "superó las expectativas y previsiones iniciales del Banco Central y de organismos internacionales".

El informe del primer trimestre del año del Banco Central registró una crecida del 3,4 %, impulsado principalmente en la recuperación del consumo de los hogares, de la inversión y de las exportaciones no petroleras.

Los datos mejoraron en comparación al año anterior, cuando la economía ecuatoriana registró una contracción del 2 % y decreció en relación con el 2023.

La recesión se debió a la crisis energética que llevó a racionamientos de energía con apagones programados durante más de dos meses, con cortes de hasta catorce horas al día en los momentos más críticos, a lo que se sumó la crisis de seguridad, con una ola de violencia criminal sin precedentes.

Hace dos meses, el FMI acordó incrementar su programa crediticio con Ecuador aprobado en 2024 en 1.000 millones de dólares, alcanzando así los 5.000 millones de dólares en el periodo de cuatro años hasta 2028.

El nuevo valor del programa crediticio del FMI con Ecuador fue acordado en una serie de reuniones con autoridades ecuatorianas celebradas entre el 19 de mayo y el 10 de junio, en el marco de la segunda revisión del cumplimiento de las metas del programa por parte del Gobierno de Daniel Noboa.

En dichos encuentros, el FMI destacó los "significativos avances" logrados por el Gobierno ecuatoriano durante el primer año de vigencia del programa crediticio pese a la desafiante situación de 2024 respecto a las metas de cerrar el déficit fiscal. EFECOM

Temas Relacionados

Economía de EcuadorBanco Central de EcuadorGuillermo AvellánFondo Monetario InternacionalQuitoEcuadorCrecimiento económicoExportacionesBalanza comercialDaniel NoboaEFE

Últimas Noticias

Feijóo anuncia que el PPE celebrará mañana una cumbre para "analizar las conversaciones de hoy sobre Ucrania"

Feijóo anuncia que el PPE

Grupo canadiense prolongará la explotación de la única mina de cobre en Mauritania a 2029

La filial mauritana de First Quantum confirma la continuidad de operaciones extractivas tras rumores de cierre, anuncia un plan de inversiones y busca ampliar permisos para asegurar mayor productividad del yacimiento, donde también se obtienen volúmenes limitados de oro

Infobae

Joe Flacco, de 40 años, será el 'quarterback' principal de los Cleveland Browns

Con amplia trayectoria en la liga y tras una serie de lesiones entre sus compañeros de equipo, el experimentado mariscal asumirá el liderazgo ofensivo para la próxima campaña mientras Cleveland busca consolidar su apuesta veterana en la NFL

Infobae

Bolsa mexicana se mueve lateral como su pares norteamericanos y sostiene los 58.320 puntos

Tras una jornada con resultados mixtos en los mercados globales, el índice líder local registró mínima variación mientras 16 emisoras avanzaron y el peso retrocedió ante el dólar, según expertos en análisis financiero

Infobae

Hoy será noticia. Martes, 19 de agosto

El jefe del Ejecutivo se desplazará a Jarilla y Molezuelas de la Carballeda para evaluar daños causados por las llamas, mientras España recibe refuerzos desde Europa en un contexto de descenso térmico y lluvias en el norte del país

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Si un hotel te pide

Si un hotel te pide escanear tu DNI para hacer el ‘check-in’ no aceptes: estos son los motivos detrás de la prohibición y las consecuencias económicas

El juez Peinado imputa a Begoña Gómez y su asesora por posible malversación: las cita a declarar de nuevo el 10 y 11 de septiembre

Estas son las tres razas de perros más pacíficas, según un estudio: el perro pastor no está en la lista

Denuncian el robo de tres máquinas recreativas en un mismo bar de Sevilla y la Guardia Civil descubre que era el propio dueño el que simulaba los delitos

Un mecánico aclara si es mejor un coche manual o automático: “Hay muchas opciones”

ECONOMÍA

Lotería 6/49: esta es la

Lotería 6/49: esta es la jugada ganadora y el resultado del sorteo del lunes 18 de agosto

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del lunes 18 agosto

Cuentas bancarias en pareja: cómo se reparte realmente el dinero, según la ley

Conoce los resultados ganadores del sorteo 4 de Triplex de la Once de este lunes 18 de agosto

La incertidumbre política internacional frena las bolsas europeas: el Ibex 35 rompe su racha positiva de diez jornadas consecutivas y baja 0,17%

DEPORTES

Las palabras de Sinner tras

Las palabras de Sinner tras retirarse por el calor en la final de Cincinnati: “Desde ayer no me sentí bien, pensaba que podría mejorar durante la noche, pero fui a peor”

Alcaraz se proclama campeón tras la retirada de Jannik Sinner de la final de Cincinnati

El hijo de Fernando Redondo, leyenda del Real Madrid, debuta en LaLiga: “Mi padre fue el mejor de la historia en su posición”

El FC Barcelona no es el único en tener problemas para cuadrar las cuentas e inscribir a jugadores: el Getafe se presentó con 13 en el partido ante el Celta

A qué hora y dónde ver la final de Cincinnati entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner