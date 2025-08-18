La Bolsa de Shanghái gana un 0,85 % y la de Shenzhen, un 1,73 %

Shanghái (China), 18 ago (EFECOM).- El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái ganó hoy un 0,85 % tras sumar 31,26 puntos hasta los 3.728,03.
Por su parte, el parqué de Shenzhen se anotó 200,9 unidades (+1,73 %) y finalizó con 11.835,57. EFECOM
60 años del registro de asociaciones: más de 75.000 inscritas y 2.800 de utilidad pública
Buscan a un hombre de 34 años desaparecido cuando se bañaba en un lago en Sevilla
El Sevilla cede al Elche al delantero Rafa Mir
Marc Márquez se 'quita la espina' de no haber ganado nunca en Austria
Sánchez expresa su "tristeza y desolación" tras el fallecimiento de un bombero en León
El presidente del Gobierno trasladó sus condolencias por la tragedia ocurrida en Espinoso de Compludo, donde un operativo falleció durante el combate de un siniestro forestal, y expresó su apoyo a los afectados por el accidente
