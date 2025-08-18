La Bolsa de Shanghái gana un 0,85 % y la de Shenzhen, un 1,73 %

Shanghái (China), 18 ago (EFECOM).- El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái ganó hoy un 0,85 % tras sumar 31,26 puntos hasta los 3.728,03.

Por su parte, el parqué de Shenzhen se anotó 200,9 unidades (+1,73 %) y finalizó con 11.835,57. EFECOM