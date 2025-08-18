Espana agencias

Ibáñez (Compromís) exige base científica para el Pacto de Estado climático propuesto por Sánchez y rechaza "maquillajes"

Por Newsroom Infobae

El diputado de Compromís integrado en el grupo parlamentario de Sumar del Congreso, Alberto Ibáñez, ha valorado positivamente la idea del presidente Pedro Sánchez de sellar un Pacto de Estado ante la emergencia climática, pero ha exigido que se base en "criterios científicos" e incluya "medidas estructurales justas" y no "maquillajes".

Ibáñez, que es vicepresidente de la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso ha remarcado que tanto la dana que asoló gran parte de la provincia de Valencia en octubre como los incendios de "nueva generación" que azotan el país este verano son "consecuencia clara del cambio climático", pese a que aún hay "presidentes autonómicos que lo niegan".

"No tenemos más tiempo", ha avisado Ibáñez, quien ha dejado claro que no vale de nada hacer anuncios "que obliguen a usar pajitas de cartón, mientras se siguen ampliando puertos y aeropuertos".

En este contexto, ha insistido en la necesidad de que el Pato de Estado que el jefe del Ejecutivo quiere impulsar a partir de septiembre, "debe ser coherente con una transición ecosocial valiente y justa" y no en "eslóganes, maquillajes o rezos a la Virgen de la Paloma, que son gasolina para los ultras".

NO A LA AMPLIACIÓN DE PUERTOS Y AEROPUERTOS

Así, ha exigido, además de la paralización de la ampliación de determinadas infraestructuras, que se cree un "un impuesto al queroseno de los aviones" y otras medidas para "evitar que la gente joven termine yéndose a Vox".

A su juicio, "el ahorro de los miles de millones" que supondría renunciar a la ampliación de "infraestructuras obsoletas y contaminantes", se destine "a la financiación justa y estable del transporte público colectivo" y a la adaptación de escuelas, hospitales y centros de sociales como refugios climáticos.

EuropaPress

