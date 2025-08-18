Espana agencias

Grupo canadiense prolongará la explotación de la única mina de cobre en Mauritania a 2029

Por Newsroom Infobae

Guardar

Nuakchot, 18 ago (EFECOM).- La empresa Mauritanian Cooper Mine (MCM), filial del grupo canadiense First Quantum, anunció que prolongará la explotación de la única mina de cobre en Mauritania hasta el año 2029.

La empresa, que también produce cantidades limitadas de oro, declaró en una publicación en su cuenta en Facebook que lleva un tiempo preparando un "ambicioso programa de inversiones" que pretende aumentar la vida útil de la mina y optimizar su capacidad de producción.

En 2024, la empresa canadiense produjo 18.000 toneladas de cobre y 31.400 onzas de oro.

Un medio mauritano local informó recientemente que las operaciones en la mina de cobre habían finalizado y que la empresa se limitaría, hasta 2029, a exportar las cantidades almacenadas en los últimos años.

En la nota, MCM -presente en Mauritania hace casi dos décadas- informó que estaba realizando gestiones para obtener nuevos permisos de explotación minera en el país magrebí. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Gobierno recuerda, tras la imputación de Begoña Gómez, que el TS negó malversación en la contratación de su asesora

El Gobierno recuerda, tras la

El Gobierno estudia un 'decreto ley' que permita avanzar en la 'Agenda Canaria' y gastar el remanente en emergencias

El Gobierno estudia un 'decreto

Vox celebra la nueva imputación de Gómez y recuerda la querella que presentó contra ella y su asesora por malversación

Vox celebra la nueva imputación

Feijóo anuncia que el PPE celebrará mañana una cumbre para "analizar las conversaciones de hoy sobre Ucrania"

Feijóo anuncia que el PPE

La selección mexicana se concentrará del 25 al 27 de agosto con jugadores de la liga local

Javier Aguirre tendrá a disposición únicamente jugadores del certamen nacional para una concentración breve que servirá de preparación rumbo al Mundial 2026, sin convocar a quienes participan en la Leagues Cup o el sub-20

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Si un hotel te pide

Si un hotel te pide escanear tu DNI para hacer el ‘check-in’ no aceptes: estos son los motivos detrás de la prohibición y las consecuencias económicas

El juez Peinado imputa a Begoña Gómez y su asesora por posible malversación: las cita a declarar de nuevo el 10 y 11 de septiembre

Estas son las tres razas de perros más pacíficas, según un estudio: el perro pastor no está en la lista

Denuncian el robo de tres máquinas recreativas en un mismo bar de Sevilla y la Guardia Civil descubre que era el propio dueño el que simulaba los delitos

Un mecánico aclara si es mejor un coche manual o automático: “Hay muchas opciones”

ECONOMÍA

Lotería 6/49: esta es la

Lotería 6/49: esta es la jugada ganadora y el resultado del sorteo del lunes 18 de agosto

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del lunes 18 agosto

Cuentas bancarias en pareja: cómo se reparte realmente el dinero, según la ley

Conoce los resultados ganadores del sorteo 4 de Triplex de la Once de este lunes 18 de agosto

La incertidumbre política internacional frena las bolsas europeas: el Ibex 35 rompe su racha positiva de diez jornadas consecutivas y baja 0,17%

DEPORTES

Las palabras de Sinner tras

Las palabras de Sinner tras retirarse por el calor en la final de Cincinnati: “Desde ayer no me sentí bien, pensaba que podría mejorar durante la noche, pero fui a peor”

Alcaraz se proclama campeón tras la retirada de Jannik Sinner de la final de Cincinnati

El hijo de Fernando Redondo, leyenda del Real Madrid, debuta en LaLiga: “Mi padre fue el mejor de la historia en su posición”

El FC Barcelona no es el único en tener problemas para cuadrar las cuentas e inscribir a jugadores: el Getafe se presentó con 13 en el partido ante el Celta

A qué hora y dónde ver la final de Cincinnati entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner