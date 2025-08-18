Grupo canadiense prolongará la explotación de la única mina de cobre en Mauritania a 2029

Nuakchot, 18 ago (EFECOM).- La empresa Mauritanian Cooper Mine (MCM), filial del grupo canadiense First Quantum, anunció que prolongará la explotación de la única mina de cobre en Mauritania hasta el año 2029.

La empresa, que también produce cantidades limitadas de oro, declaró en una publicación en su cuenta en Facebook que lleva un tiempo preparando un "ambicioso programa de inversiones" que pretende aumentar la vida útil de la mina y optimizar su capacidad de producción.

En 2024, la empresa canadiense produjo 18.000 toneladas de cobre y 31.400 onzas de oro.

Un medio mauritano local informó recientemente que las operaciones en la mina de cobre habían finalizado y que la empresa se limitaría, hasta 2029, a exportar las cantidades almacenadas en los últimos años.

En la nota, MCM -presente en Mauritania hace casi dos décadas- informó que estaba realizando gestiones para obtener nuevos permisos de explotación minera en el país magrebí. EFECOM