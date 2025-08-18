Espana agencias

Estabilizado el nuevo incendio declarado en el paraje La Contienda de Aroche (Huelva)

Tras varias horas de intensa labor y la intervención de medios terrestres y aéreos, el fuego en La Contienda presenta evolución positiva, sin frentes activos, luego de haber afectado este mes otra área cercana del municipio

Por Newsroom Infobae

Guardar

Huelva, 18 ago (EFE).- El Plan Infoca ha dado por estabilizado el nuevo incendio forestal declarado ayer domingo en el paraje La Contienda de Aroche (Huelva), el mismo en el que se originó otro el pasado jueves que calcinó una 500 hectáreas y que se dio por extinguido a última del sábado.

Según ha informado el Plan Infoca la estabilización se ha decretado a las 02.00 horas al presentar el fuego una evolución favorable y no tener frentes activos que lo hagan avanzar libremente.

Durante la noche han trabajado en la zona cuatro autobombas, siete grupos de bomberos forestales, dos grupos de apoyo, un técnico de Extinción, un agente de Medio Ambiente y cinco buldóceres.

Asimismo, está activa la Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF) ya Unidad de Meteorología.

El incendio se declaró en la tarde de ayer domingo y para su extinción se movilizaron en las primeras horas 13 medios aéreos: dos helicópteros pesados, dos semipesados, uno ligero y otro de mando y seis aviones de carga en tierra y uno de coordinación.

Por tierra el dispositivo llegó a estar formado por cuatro brigadas de Incendios Forestales (Brica), siete grupos de bomberos forestales, cinco técnicos de Operaciones, un agente de Medio Ambiente, un técnico de Extinción, tres autobombas y un buldócer.

Desde el dispositivo de extinción señalaron que aunque es en el mismo paraje, no es en la zona afectada por el interior incendio y que el mismo se originó entre dos cortafuegos.

El primer incendio en La Contienda se declaró en la tarde del jueves y se movilizaron hasta 18 medios aéreos para las tareas de extinción y más de 150 efectivos por tierra.

El fuego mantuvo cortada por horas desde esa misma tarde la carretera HU-8100, en Aroche. EFE

lra/fs/ess

Temas Relacionados

Incendio forestalPlan InfocaArocheUnidad Médica de Incendios ForestalesHuelvaLa ContiendaExtinciónBomberos forestalesBricaCarretera HU-8100EFE

Últimas Noticias

60 años del registro de asociaciones: más de 75.000 inscritas y 2.800 de utilidad pública

Infobae

Buscan a un hombre de 34 años desaparecido cuando se bañaba en un lago en Sevilla

Infobae

El Sevilla cede al Elche al delantero Rafa Mir

Infobae

Marc Márquez se 'quita la espina' de no haber ganado nunca en Austria

Infobae

Sánchez expresa su "tristeza y desolación" tras el fallecimiento de un bombero en León

El presidente del Gobierno trasladó sus condolencias por la tragedia ocurrida en Espinoso de Compludo, donde un operativo falleció durante el combate de un siniestro forestal, y expresó su apoyo a los afectados por el accidente

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo confirma la decisión

El Supremo confirma la decisión del Banco de España de suprimir el pago de los entierros de sus trabajadores jubilados, un beneficio que disfrutaban desde 1964

La ola de incendios que arrasa España deja seis detenidos y cuatro investigados en tan solo una semana

10 días de fuego en una Galicia que continúa cercada: aldeas evacuadas, carreteras cortadas y más de 50.000 hectáreas arrasadas

Muere un bombero al volcar una autobomba cuando regresaba tras combatir los incendios en Espinoso de Compludo (León)

Indignación en Jaraíz de la Vera por lanzar fuegos artificiales durante la ola de incendios en Cáceres: “Nuestra cara de gilipollas era para enmarcar”

ECONOMÍA

Cuánto cuesta un gramo de

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 18 de agosto

El gobierno ofrece a un hombre 200.000 euros por tirar su casa para el paso de una autopista, se niega y ahora tiene que acceder a ella por una tubería

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas 18 de agosto

Un abogado explica si es legal que haya cámaras en el trabajo: “Me hacen esta pregunta muchísimo”

El 57% de los trabajadores afirma haber sufrido un ‘despido silencioso’: la estrategia que busca que renuncies para que te vayas sin indemnización

DEPORTES

La trágica historia de la

La trágica historia de la pandilla de Darío Barrio, los pioneros del salto BASE: todos fallecidos en una de las disciplinas más arriesgadas del deporte

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”

LaLiga arranca con nuevas caras, nuevos clubes y en medio de la polémica por la inscripción de jugadores y por el partido del Villarreal y Barcelona en Miami

Novak Djokovic vuelve a enfrentarse con el Gobierno de Serbia: “Siento compasión y apoyo por quienes protestan”