Estabilizado el nuevo incendio declarado en el paraje La Contienda de Aroche (Huelva)

Huelva, 18 ago (EFE).- El Plan Infoca ha dado por estabilizado el nuevo incendio forestal declarado ayer domingo en el paraje La Contienda de Aroche (Huelva), el mismo en el que se originó otro el pasado jueves que calcinó una 500 hectáreas y que se dio por extinguido a última del sábado.

Según ha informado el Plan Infoca la estabilización se ha decretado a las 02.00 horas al presentar el fuego una evolución favorable y no tener frentes activos que lo hagan avanzar libremente.

Durante la noche han trabajado en la zona cuatro autobombas, siete grupos de bomberos forestales, dos grupos de apoyo, un técnico de Extinción, un agente de Medio Ambiente y cinco buldóceres.

Asimismo, está activa la Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF) ya Unidad de Meteorología.

El incendio se declaró en la tarde de ayer domingo y para su extinción se movilizaron en las primeras horas 13 medios aéreos: dos helicópteros pesados, dos semipesados, uno ligero y otro de mando y seis aviones de carga en tierra y uno de coordinación.

Por tierra el dispositivo llegó a estar formado por cuatro brigadas de Incendios Forestales (Brica), siete grupos de bomberos forestales, cinco técnicos de Operaciones, un agente de Medio Ambiente, un técnico de Extinción, tres autobombas y un buldócer.

Desde el dispositivo de extinción señalaron que aunque es en el mismo paraje, no es en la zona afectada por el interior incendio y que el mismo se originó entre dos cortafuegos.

El primer incendio en La Contienda se declaró en la tarde del jueves y se movilizaron hasta 18 medios aéreos para las tareas de extinción y más de 150 efectivos por tierra.

El fuego mantuvo cortada por horas desde esa misma tarde la carretera HU-8100, en Aroche. EFE

lra/fs/ess