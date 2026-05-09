Marc Márquez regresa a España para operarse el hombro y fractura del quinto metatarsiano

Redacción deportes, 9 may (EFE).- El español Marc Márquez, que sufrió una fuerte caída durante la carrera 'sprint' del Gran Premio de Francia de MotoGP, regresará este sábado a España para ser intervenido de la fractura del quinto metatarsiano de su pie derecho y otra que ya tenía prevista del hombro.

Márquez ha reconocido a los medios de comunicación en Le Mans que tenía prevista una intervención quirúrgica tras la carrera de Cataluña en el hombro, para solucionar sus problemas con un tornillo que afecta al nervio radial, por lo que al sufrir ahora la fractura del quinto metatarsiano han decidido en el equipo que sea intervenido ya de ambas lesiones. EFE

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