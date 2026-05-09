Jorge Martín destaca que su buena salida ha sido por "mucha determinación"

Redacción deportes, 9 may (EFE).- El español Jorge Martín (Aprilia RS-GP) ha destacado, sobre su victoria y su buena salida en la carrera 'sprint' del Gran Premio de Francia, que ha sido por "mucha determinación".
"Tenía clara un poco mi estrategia de salida, pero sí que es verdad que, saliendo octavo, nunca puedes predecir lo que va a hacer el resto de pilotos ya que tienes siete pilotos delante que pueden hacer cualquier cosa que no te esperas", recuerda Martín a los medios de comunicación.
"He visto claro por dónde tenía que pasar y tiene mucho de improvisación, pero he sido capaz de hacer una gran salida y una gran primera vuelta que ya me ha ayudado a ganar la carrera", ha señalado Jorge Martín. EFE
