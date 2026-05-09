Quique Sánchez Flores: “Sin haber merecido ganar, hemos podido hacerlo”

Elche (Alicante), 9 may (EFE).- El entrenador del Deportivo Alavés, Quique Sánchez Flores, aseguró este sábado tras el empate ante el Elche (1-1) que su equipo, sin haber merecido la victoria, tuvo opciones de sumar los tres puntos en el Martínez Valero.

El preparador madrileño destacó el trabajo de su equipo en la primera parte, en la que no permitió al Elche sentirse cómodo con el balón, y admitió que tras el gol “dimos un paso atrás”.

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“Creo que defendiendo lejos del área somos mejores que dentro del área. En el primer tiempo se ha jugado más a lo que queríamos nosotros y en la segunda a lo que quería el Elche”, indicó el entrenador, que lamentó las limitaciones ofensivas del Alavés.

Quique Sánchez Flores aseguró que la lesión de Toni Martínez no parece grave, por lo que confió en que pueda estar disponible la próxima jornada ante el Barcelona.

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En cuanto a las cuentas para la permanencia, el entrenador reiteró que serán necesarias dos victorias en las últimas tres jornadas y expresó su confianza en que el Deportivo Alavés llegue con opciones hasta el final en la lucha por la salvación.

El técnico insistió en que su equipo tampoco tuvo la “suerte” necesaria para llevarse el partido, en alusión a los dos disparos que se estrellaron en los palos.

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Por último, Quique Sánchez Flores valoró que su equipo supiera “leer mejor el partido” que en el derbi ante el Athletic Club. “Hemos sabido darle pausa y hemos visto tarjetas, y eso quiere decir que hemos chocado con el rival y hemos dado un salto en contundencia”, finalizó. EFE

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