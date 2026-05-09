La Policía Nacional investiga la violación de una joven de 18 años en València

València, 9 may (EFE).- La Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional investiga la violación de una joven de 18 años ocurrida la madrugada de este sábado en la zona de la Marina de València.
Según ha adelantado el periódico 'Las Provincias' y ha confirmado a EFE la Policía Nacional, a las 4 horas de esta madrugada, una joven de 18 años ha sufrido una agresión sexual con penetración en la zona del aparcamiento de la Marina.
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Las fuentes han indicado a EFE que los primeros en llegar tras la denuncia fueron agentes de la Policía Local, aunque la investigación la lleva a cabo la UFAM y de momento, no hay detenidos. EFE
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