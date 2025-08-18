Detenido un hombre de 83 años que se fugó tras arrollar a cuatro ciclistas en Madrid

Madrid, 18 ago (EFE).- Agentes de la Agrupación de Tráfico de Madrid han detenido al autor del atropello de cuatro ciclistas que circulaban por la vía en la localidad madrileña de Colmenar de Oreja el pasado día 3 y que se dio a la fuga dejando en la carretera a dos heridos graves y dos leves.

El siniestro vial ocurrió sobre las 09:26 horas en la carretera M-320, a la altura del kilómetro 16,800, en el término municipal madrileño de Colmenar de Oreja, cuando el conductor de un turismo arrolló a los ciclistas y abandonó el lugar de los hechos, ha informado la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil.

El detenido es un hombre de 83 años, vecino de Madrid, sin antecedentes penales, al que se le imputan dos delitos de lesiones y uno de abandono del lugar del siniestro.

El examen de los restos dejados por el turismo en el lugar del siniestro permitió identificar el vehículo utilizado.

La investigación se alargó debido a lo común de la marca y modelo del turismo implicado y la detención del autor de los hechos tuvo lugar la pasada semana. EFE