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Este jueves, continúan las altas temperaturas y habrá posibilidad de tormentas aisladas

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Madrid, 28 may (EFE).- Las temperaturas continuarán este jueves en España marcando valores elevados para la época, con máximas que superarán los 34-36 grados en el cuadrante suroeste y en el tercio nordeste que, además, podrán rebasar los 36-38 grados en el Guadiana, Guadalquivir y Ebro, donde podrán darse noches tropicales, con mínimas superiores a los 20 grados.

La situación de estabilidad generalizada mantendrá las elevadas temperaturas pese al ligero descenso de las máximas en Canarias, Cantábrico occidental y norte de Galicia, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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Mínimas en aumento en la mitad oriental peninsular, en descenso en Canarias, y sin cambios en el resto del país.

Los cielos serán predominantemente pocos nubosos o despejados salvo en Galicia y en el norte de las islas Canarias, que presentarán algunos intervalos nubosos.

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Por la tarde se espera la formación de nubes de evolución en zonas del centro y de la mitad norte peninsular, que podrían dejar algún chubasco o tormenta aislada en entornos de montaña, de forma más probable en el noroeste.

No se descartan brumas o nieblas costeras en Galicia y Cantábrico, con presencia de calima ligera en altura en Canarias, que podría afectar también a zonas de los extremos oeste y sur peninsulares.

Soplará levante con posibles intervalos fuertes en el Estrecho, con viento moderado del norte en litorales de Galicia y viento flojo en general en el resto de la Península, arreciando por la tarde.

- GALICIA: intervalos de nubes altas y de nubes bajas matinales en el litoral y de nubosidad de evolución por la tarde en zonas de montaña, sin descartar brumas matinales en el litoral occidental y nieblas vespertinas en zonas altas de A Coruña; con posibilidad de algún chubasco en zona de montaña acompañado de tormenta; descenso de las máximas en el litoral al norte de Finisterre.

Viento flojo variable en el interior y de flojo a moderado del norte y noreste en el litoral.

- ASTURIAS: poco nuboso con intervalos de nubes altas en el interior, nubes bajas con posibilidad de brumas y nieblas en el litoral y nubosidad de evolución que pueden ir acompañadas de chubascos y tormentas dispersas en la cordillera.

Las máximas descienden notablemente en el litoral y sin cambios en la cordillera; viento flojo variable en el interior y de flojo a moderado del oeste en el litoral.

- CANTABRIA: poco nuboso con intervalos de nubes altas en el interior, donde se darán nubes bajas por la noche, y nubosidad de evolución diurna en la cordillera, con posibilidad de chubascos y tormentas; las mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero ascenso en el litoral; con viento moderado del noreste rolando a noroeste al final de la tarde.

- PAÍS VASCO: poco nuboso o despejado, con temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios; y viento flojo variable rolando a este por la tarde.

- CASTILLA Y LEÓN: poco nuboso con nubes altas y nubosidad de evolución por la tarde, sin descartar chubascos con tormenta en el noreste montañoso; temperaturas sin variación y viento flojo variable.

- NAVARRA: poco nuboso o despejado, con algún intervalo de nubosidad alta por la tarde; las mínimas en ligero ascenso, las máximas sin cambios; el viento, flojo variable con intervalos del sureste por la mañana y del noreste por la tarde.

- LA RIOJA: poco nuboso con nubes altas y nubosidad de evolución por la tarde que puede arrastrar alguna tormenta aislada en el sistema Ibérico; las mínimas en ascenso y las máximas sin cambios; viento flojo variable.

- ARAGÓN: poco nuboso o despejado, aunque con nubosidad de evolución diurna en el Pirineo y sistema Ibérico; las mínimas en ascenso, las máximas sin variación; el viento será flojo variable, con predominio de la componente este en horas centrales.

- CATALUÑA: poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en el Pirineo que puede ir acompañada de chubascos aislados por la tarde; temperaturas en ascenso general salvo en Pirineos; y viento flojo variable a primea y última hora, moderado en el litoral.

- EXTREMADURA: poco nuboso o despejado, con algo de nubosidad de evolución por la tarde; temperaturas sin cambios o en ligero descenso; viento flojo variable.

- COMUNIDAD DE MADRID: poco nuboso o despejado, aunque con posible nubosidad de evolución en zonas altas y dispersas de la sierra por la tarde con alguna tormenta aislada; posibilidad de calima; mínimas en ligero ascenso y viento flojo variable.

- CASTILLA-LA MANCHA: poco nuboso o despejado, con posibilidad de nubosidad de evolución que podría provocar alguna tormenta seca aislada, más probable en Guadalajara y Cuenca; posible calima; temperaturas en ligero ascenso, más acusado en mínimas en provincias orientales; y viento flojo, variable en Guadalajara y con predominio de la componente este en el resto en horas centrales.

- COMUNIDAD VALENCIANA: despejado o poco nuboso; mínimas en ascenso y viento flojo de dirección variable, de componente este en horas centrales.

- REGIÓN DE MURCIA: poco nuboso, con temperaturas en ascenso y vientos flojos variables, tendiendo a soplar de componente este durante el día.

- BALEARES: despejado, aunque con bancos de niebla de madrugada; las temperaturas en ligero ascenso y el viento flojo de componente norte y este con brisas costeras.

- ANDALUCÍA: poco nuboso o despejado; mínimas en ascenso en el tercio oriental y en descenso o sin cambios en el resto, y máximas en ascenso salvo descenso en el extremo occidental; viento flojo variable, aunque con presencia de Levante de moderado a fuerte en la provincia de Cádiz.

- CANARIAS: poco nuboso o despejado salvo en el litoral norte de las islas montañosas y el oeste de Lanzarote y Fuerteventura, donde será nuboso aunque abrirá amplios claros durante las horas centrales.

Temperaturas en ligero descenso en costas, moderado en interior especialmente en medianías y en vertiente este de Lanzarote y Fuerteventura.

El viento, moderado del nordeste con intervalos de fuerte en zonas bajas de las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas, que puede ser muy fuerte en islas centrales, con predominio de brisa en costas del suroeste de las islas de mayor relieve; en las cumbres, moderado del oeste rolando a noroeste, mientras que en altas cumbres de Tenerife será fuerte con rachas ocasionalmente muy fuertes de madrugada que amainarán con el paso de las horas. EFE

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