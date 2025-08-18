Espana agencias

Controlado el incendio de Aliseda cuyo origen es intencionado por intereses económicos

Por Newsroom Infobae

La Granja (Cáceres), 18 ago (EFE).- El incendio forestal declarado en Aliseda, que ha arrasado 4.000 hectáreas y que tiene un origen "intencionado" por "intereses económicos", se encuentra "en situación de control" y "evoluciona favorablemente", aunque podrían producirse reactivaciones a lo largo de la jornada, según el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista.

En declaraciones a los periodistas tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), celebrada en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) ubicado en la localidad cacereña de La Granja, Bautista ha explicado que el fuego, que obligó anoche a evacuar de urgencia varias viviendas aisladas en el entorno del Ecoparque, en las proximidades de la carretera N-523 (Cáceres-Badajoz), fue provocado de manera intencionada.

"Sabemos las causas, la parcela exacta y las horas en las que se iniciaron los dos focos. Hay que ser absolutamente desalmado para provocar dos incendios distintos en una misma parcela por una cuestión cinegética, que es el motivo", ha denunciado.

El consejero ha subrayado que detrás de este suceso existen "intereses económicos", lo que ha calificado como un hecho "gravísimo que debe aclararse cuanto antes".

Según los últimos datos facilitados, el incendio ha arrasado ya más de 4.000 hectáreas, una cifra que duplica la estimación inicial ofrecida este domingo.

Bautista ha agradecido además el trabajo de la Guardia Civil y la Delegación del Gobierno, a quienes ha expresado su "máximo apoyo" y ha felicitado por la "transparencia" en la información aportada.

"Estamos trabajando coordinadamente y en consenso, y ese es el resultado", ha insistido, al tiempo que ha recalcado su "indignación" por la intencionalidad del fuego.

"Me cuesta mucho no utilizar palabras gruesas en este momento, pero prefiero quedarme ahí", ha concluido.

Desde la Guardia Civil precisan que el avance del fuego este domingo hacia la zona conocida como Ecoparque y La Cabaña obligó al desalojo preventivo de unas 40 viviendas, la mayoría segundas residencias, y unas 100 personas.

El mismo frente, aseguran, también se adentró en el término de Malpartida de Cáceres, donde los equipos de extinción evitaron afectación al monumento natural Los Barruecos y a la citada localidad.

A primera hora de esta mañana las personas desalojadas han podido regresar a sus casas. EFE

