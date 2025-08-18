Alcaraz: "No es la forma en la que me gusta levantar un trofeo, pido disculpas"

Washington, 18 ago (EFE).- El español Carlos Alcaraz lamentó este lunes la forma en que conquistó el Abierto de Cincinnati (Estados Unidos), tras la retirada del italiano Jannik Sinner, en un torneo que ansiaba ganar desde que perdió la final de 2023 ante el serbio Novak Djokovic.

"No es la forma en la que me gusta ganar partidos ni levantar un trofeo, así que lo primero es pedir disculpas", dijo Alcaraz tras recibir el galardón.

El murciano se proclamó campeón tras el abandono de Sinner, con 5-0 en el marcador y apenas 23 minutos de partido disputados.

"Sé y entiendo perfectamente cómo te puedes sentir ahora mismo, pero no hay nada que yo pueda decirte que no sepas ya. Lo he repetido muchas veces: eres un verdadero campeón", dijo Alcaraz, dirigiéndose al italiano.

"Estoy convencido de que, como siempre haces, vas a regresar de esta situación aún más fuerte. Eso es lo que hacen los campeones de verdad, y tú lo eres. Así que lo siento, y te deseo que vuelvas más fuerte", añadió.

Alcaraz, sin embargo, admitió que tenía el torneo de Cincinnati entre ceja y ceja desde que cayó derrotado en la final de 2023 a manos de Djokovic, un capítulo que cierra con su victoria de este lunes.

"Simplemente quería ganar este torneo. En 2023 perdí la final de este torneo, y desde ese momento realmente quería levantar este trofeo", dijo.

El Abierto de Cincinnati es el sexto torneo que conquista Alcaraz este 2025 después de Rotterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros y Queen's. El de Roma y Roland Garros, también ganados a Sinner, con quien el murciano sólo perdió la final de Wimbledon. EFE

