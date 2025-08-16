Espana agencias

Aagesen aboga por actuar desde el "rigor técnico" ante los incendios y garantiza el apoyo del Gobierno tras la extinción

Por Newsroom Infobae

Guardar

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha defendido la importancia de actuar desde el "rigor técnico" y la "responsabilidad" para hacer frente a una situación que, ha advertido, "sigue siendo preocupante", dados los incendios que permanecen activos en distintos puntos del país.

Asimismo, tras asegurar que desde el Gobierno central se está actuando "con todos los medios" que "han sido solicitados" y "sean necesarios", la ministra ha apuntado que, actualmente, hay 1.400 efectivos de la UME "en primera línea de fuego", amén de otros 2.000 en distintas labores de logística y apoyo.

"Tenemos más de 450 vehículos destinados, además de 5.000 guardias civiles, 375 policías nacionales y, por supuesto, los medios del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico", ha destacado Aagesen en declaraciones a los medios durante su visita, este sábado, a los efectivos de la Brigada Forestal (BRIF) de Pinofranqueado (Cáceres).

A renglón seguido, la vicepresidenta tercera ha asegurado que las 11 brigadas de refuerzo forestal "están allá donde sean necesarias, a solicitud de las comunidades autónomas", agregando que, en estos momentos, 600 bomberos forestales trabajan "por todo el territorio allá donde son necesarios", estando "a disposición", además, 56 medios aéreos.

Interrogada sobre la petición del Ejecutivo extremeño de desplegar medios operativos, maquinaria pesada y medios aéreos del Ejército en la región, así como la llegada desde el Mecanismo Europeo de Protección Civil de 100 camiones de bomberos, 10 helicópteros ligeros y otros 10 anfibios, Aagesen ha subrayado la importancia de solicitar "lo que realmente se necesita en cada territorio, teniendo en cuenta que es fundamental contar con profesionales de la materia".

Por otra parte, la ministra ha asegurado que, una vez se haya logrado la extinción de los incendios, labor a la cual, ha insistido, es crucial dedicarse "al 100 por ciento" en estos momentos, el Gobierno seguirá apoyando a los territorios afectados para que puedan volver "lo antes posible" a la "normalidad" en un contexto "extraordinariamente complicado".

"El Gobierno va a seguir estando cuando consigamos esa extinción de todos los incendios, actuando para recuperar la normalidad y, si eso requiere zona catastrófica, también estaremos ahí", ha garantizado.

En última instancia, la ministra ha querido trasladar su "solidaridad" y "apoyo" a las familias de las víctimas de los incendios, deseando la "pronta recuperación" de los heridos, a la par que ha instado a seguir trabajando "con unidad y colaboración" para enfrentar el "complicado" contexto que atraviesa el país.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Jorge Azcón y la alcaldesa de Ejea acuden al acto civil privado para despedir a Javier Lambán

Infobae

Asociaciones judiciales progresistas piden romper relaciones comerciales y diplomáticas con Israel

Asociaciones judiciales progresistas piden romper

La alcaldesa de Zaragoza traslada su admiración por la capacidad de lucha de Lambán y su defensa de Aragón

La alcaldesa de Zaragoza traslada

Rueda y la conselleira do Medio Rural visitan el centro de coordinación de Ourense para seguir los incendios

Infobae

PSOE critica la visita de Feijóo y Mañueco a Palacios del Sil (León) por hacer del incendio "un escenario de propaganda"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Palacios de Jamuz, el pueblo

Palacios de Jamuz, el pueblo leonés de 60 habitantes que ha arrasado el fuego: “No se aguantaba la humareda, ha sido terrorífico”

Cuatro militares de la UME heridos en el incendio de Yeres: tres de ellos sufren varias quemaduras

Javier Lambán, el histórico dirigente aragonés que denunció que el PSOE de Sánchez es un “páramo” para las voces críticas

El abuso de las aerolíneas en plena crisis: los incendios cortan los trenes y los vuelos a Galicia se disparan a más de 400 euros

Muere Javier Lambán, expresidente de Aragón, a los 67 años

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Este es el precio de la luz en España para este 17 de agosto

Este precioso pueblo en Valencia ofrece trabajo y viviendas por 50.000 euros debido a la despoblación

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

Cesc Fàbregas explica cuál es

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”

LaLiga arranca con nuevas caras, nuevos clubes y en medio de la polémica por la inscripción de jugadores y por el partido del Villarreal y Barcelona en Miami

Novak Djokovic vuelve a enfrentarse con el Gobierno de Serbia: “Siento compasión y apoyo por quienes protestan”

Franco Mastantuono, la nueva perla argentina del Real Madrid: cuánto ha costado, su relación con Messi y el Barcelona o el motivo de su dorsal