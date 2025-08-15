La Bolsa de Shanghái sube un 0,83 % y la de Shenzhen, un 1,6 %

Pekín, 15 ago (EFECOM).- El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái ganó hoy 30,33 puntos (+0,83 %) hasta finalizar en los 3.696,77 enteros.

Por su parte, el parqué de Shenzhen sumó 183,23 unidades (+1,6 %) y finalizó con 11.634,67. EFECOM