Erik Lamela anuncia su retirada y podría recalar en el Sevilla como ayudante de Almeyda

El exfutbolista argentino confirma a través de redes sociales que pone fin a su trayectoria profesional por motivos físicos tras una exitosa carrera en clubes europeos y la selección, y analiza un posible futuro en el cuerpo técnico sevillista

Por Newsroom Infobae

Redacción deportes, 15 ago (EFE).- El exinternacional argentino Erik Lamela anunció este viernes que "termina" su carrera como jugador profesional tras vestir la camiseta de cinco clubes y podría iniciar una nueva trayectoria como ayudante de su compatriota Matías Almeyda en el Sevilla, equipo con el que conquistó una Liga Europa.

"Tomé la decisión de terminar con mi carrera profesional, es una decisión que la pensé mucho tiempo y bueno, finalmente llegó la hora", expresó en su perfil de Instagram Lamela, quien disputó 483 partidos como profesional, anotó 84 goles y ganó un premio Puskas, amén del citado título con el Sevilla.

Lamela se refirió a sus problemas físicos para justificar la difícil decisión de retirarse a los 33 años.

"Para los que no saben, tengo problemas en las caderas. Hace 11 años que comenzaron y, en el 2017, fui operado de ambas piernas; siendo la izquierda la más afectada", indicó, al tiempo que aseguró que aquel "fue un año difícil" y llegó a pensar que podía ser "el final" de su carrera, con sólo 25 años.

Lamela comentó que "sólo los que estuvieron cerca" supieron acerca de las condiciones en las que estaba compitiendo. "Nada fue fácil. Tener dolor, jugar y entrenar con molestias pasó a ser algo normal en mi día a día", dijo el futbolista que, tras esa intervención, "con mucho sacrificio", logró jugar más del doble de los cuatro años que le pronosticaban de carrera.

Nacido en Carapachay (provincia de Buenos Aires), Lamela se formó en las categorías de River Plate, con el que disputó 36 partidos y marcó cuatro tantos debutando en 2009 con el primer equipo del 'Millonario' en una victoria por 3-1 ante Tigre.

En 2011, fichó por el Roma en el que debutó con gol ante el Palermo. Allí jugó 67 partidos y anotó 21 tantos en dos años como 'giallorossi'. En el verano de 2013, firmó por el Tottenham Hotspur, club en el que militó ocho temporadas en las que disputó 257 encuentros e hizo 37 goles con la particularidad de que uno de ellos fue galardonado con el premio a mejor diana de la Liga Inglesa y Puskas al mejor gol de la temporada 2021.

En el verano de 2022, recaló como agente libre en el Sevilla, donde logró ganar la Liga Europa y en el que permaneció durante dos temporadas, en las que anotó 16 goles. En 2024 finalizó su contrato en el equipo andaluz y se marchó al AEK Atenas, de Grecia, último club de su carrera.

En relación con los últimos meses como jugador del equipo griego, el bonaerense agregó que tiene "la tranquilidad" de haber dado todo y de "no" haberse guardado nada durante su última campaña como jugador profesional.

Sus condiciones físicas llevaron al AEK y a él a alcanzar un acuerdo mutuo para su salida, ya que el club griego no aceptó su "manera de entrenar", algo que él, dijo, "entender perfectamente".

El mediocentro vistió la camiseta de la selección argentina, con la que estuvo presente en el Mundial de Brasil 2014 y en dos ediciones de Copa América (2015 y 2016), en las que la Albiceleste fue subcampeona.

"Se termina este viaje, que lo disfruté muchas veces y otras no tanto. Pero sin duda que el fútbol me enseñó a ser una persona más fuerte y a no bajar los brazos nunca", subrayó y agregó que "está triste" por no jugar más.

"Gracias al fútbol por todo lo que me regalaste y por supuesto gracias a toda la gente que me apoyó todo este tiempo y sobre todo a los que disfrutaron viéndome jugar", concluyó.

Ahora sus pasos, según versiones de la prensa argentina, podrían llevarle a Sevilla, donde se integraría al equipo técnico de Almeyda. EFE

