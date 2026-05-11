Richard Dean Anderson, que encarnó a MacGyver, invitado especial de la Comic-Con de Málaga

Málaga, 11 may (EFE).- El actor y productor estadounidense Richard Dean Anderson, que encarnó al mítico personaje de MacGyver en la serie televisiva del mismo nombre, asistirá como invitado especial a la segunda edición de la San Diego Comic-Con de Málaga, que se celebrará en esta ciudad del 1 al 4 de octubre.

Anderson también interpretó el papel del coronel Jack O'Neill en la serie de ciencia ficción 'Stargate SG-1' y ha participado en otros títulos como 'Héroes de Hoy' o 'El reloj de Pandora', ha informado este lunes la organización de la Comic-Con en la red social X.

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El intérprete se suma a la nómina de invitados especiales ya anunciados, como el actor, productor y DJ británico Kristian Nairn, conocido, además de su carrera musical, por su papel de Hodor en la serie 'Juego de tronos'.

También asistirán el actor mexicano Iñaki Godoy, que saltó a la fama por el personaje de Monkey D. Luffy en la serie 'One Piece', y el actor, director y productor estadounidense Sean Astin, que fue Mikey Walsh en 'Los Goonies' y Samsagaz Gamyi en la trilogía cinematográgica de 'El señor de los anillos'.

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Otros invitados son el actor y productor estadounidense Michael Rooker, que fue Merle Dixon en la serie 'The walking dead'; el guionista, director de cine, actor y escritor de cómics estadounidense Kevin Smith, que ha trabajado para Marvel y DC, y el dibujante estadounidense John Romita Jr., uno de los artistas más icónicos de Marvel. EFE