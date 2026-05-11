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Detectados tres casos de Sarampión en Alcantarilla (Murcia) y Sanidad activa el protocolo

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Murcia, 11 may (EFE).- La consejería de Sanidad de Murcia ha activado los protocolos ante el sarampión, para buscar "potenciales contactos de riesgo y poner a su disposición las medidas preventivas aplicables", tras la detección de tres casos en el municipio de Alcantarilla.

El departamento no ha ofrecido detalles sobre estos tres casos y ha subrayado que la vacunación en España y en la Región de Murcia es elevada y el riesgo de infección es bajo, pero al mismo tiempo ha destacado la importancia de "identificar precozmente a todo caso sospechoso para tomar medidas de control y prevención".

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En un comunicado, indica no obstante que la Organización Mundial de la Salud (OMS) "ha concluido recientemente que la transmisión del sarampión en España se ha restablecido, tras una década en la que se había alcanzado el estatus de país 'libre de sarampión'".

Sanidad recuerda que para evitar el contagio es importante haber recibido al menos una dosis de vacuna a lo largo de la vida, salvo que se tenga constancia de haber pasado la enfermedad, lo que confiere una inmunidad duradera.

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Si una persona presenta erupción cutánea y fiebre alta debe dirigirse a los servicios asistenciales protegiéndose con una mascarilla para que valoren si es sarampión.

En cuanto a las personas no vacunadas pueden solicitar la vacuna del sarampión en su centro de salud, señala la Consejería, que destaca que las coberturas vacunales en niños son buenas. EFE

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EFE

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