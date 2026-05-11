El fiscal pide a la jueza de la dana que acepte el recurso de Compromís y cite como testigos a Rovira y Barrachina

El fiscal ha pedido a la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana que acepte el recurso de Compromís y otra acusación y que cite como testigos al entonces conseller valenciano de Educación, José Antonio Rovira, y al de Agricultura, Aguas, ganadería y Pesca, Miguel Barrachina. Considera que sus declaraciones son "pertinentes" y "útiles" para conocer si la extitular de Justicia e Interior e investigada, Salomé Pradas,pudo hablar con ellos de cuestiones relacionadas con la emergencia.

Así lo señala en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que pide a la jueza la estimación del recurso de reforma de ambas partes contra el auto de la instructora que rechazó las declaraciones testificales solicitadas.

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El fiscal se muestra a favor de que declaren ambos consellers --Rovira es ahora titular de Economía, Hacienda y Administración Pública y Barrachina ejerce también de portavoz-- "a los efectos de averiguar la información que los investigados --Pradas y el que fuera su número dos, Emilio Argüeso-- conocían de la evolución de la dana hasta el momento en el que se separaron los asistentes a la reunión del Consell de la Generalitat Valenciana celebrada el 29 de octubre de 2024".

También por las "indicaciones verbales" que, en su caso, Salomé Pradas "diera a los referidos consellers relativas a las competencias de sus respectivas consellerías interrelacionadas con la situación de emergencia provocada por dicho fenómeno meteorológico, en la fecha indicada, en la provincia de Valencia".

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Al respecto, el fiscal subraya que acusaciones ya pidieron, y se acordó, la declaración de la que fuera portavoz del Consell el 29O, Ruth Merino, y que asistió junto con la vicepresidenta Susana Camarero --igualmente citada a declarar-- y el 'expresident' Carlos Mazón a la reunión prevista ese día a las 13:45 horas con los representantes económicos y sociales en el Palau de la Generalitat, "a los efectos de preguntarle qué información se tenía a esa hora de la evolución de la dana, de la alerta hidrológica y de la emergencia en la zona de Utiel-Requena, quién les facilitaba esa información y de quién recibió la información" el propio Mazón, y que la trasladó a los asistentes antes del inicio de la reunión.

El representante de la acusación pública señala que la jueza consideró "pertinente y útil" la testifical de Merino Peña para preguntarle, precisamente, por esa información.

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Asimismo, añade el fiscal, y aunque en el orden del día de la convocatoria del Consell no consta ningún apartado relativo a la gestión de la emergencia derivada de la dana, "no es descartable", dada la hora de comienzo de la reunión, la afección provocada en ese momento en municipios de la comarca de la Ribera Alta, y las personas a las que Pradas llamó por teléfono en la franja horaria comprendida entre las 08:58 y las 10:25 horas, que antes, durante o después de la sesión, la exconsellera investigada "hablara con algunos de los consellers asistentes sobre cuestiones interrelacionadas por la referida emergencia".

"Máxime con los que representaban a consellerias con competencias en materias potencialmente vinculadas con la antedicha gestión", como es el caso de Rovira y Barrachina, apunta el fiscal. Entre esas llamadas, apunta las mantenidas con Emilio Argüeso, a las 08:58 y a las 10:24 horas, y con el director general de Emergencias en la misma fecha, Alberto Javier Martín Moratilla, a las 09:03 y a las 10:25 horas.

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