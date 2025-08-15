Coches con propulsión alternativa crecen en Alemania un 24,9 % interanual en siete meses

Berlín, 15 ago (EFECOM).- Las matriculaciones de coches con sistemas de propulsión alternativos al de combustión crecieron en Alemania un 24,9 % interanual en los primeros siete meses del año, informó la Oficina Federal de Vehículos Motorizados de Alemania (KBA).

Del total de coches matriculados en los primeros siete meses del año, unos 1,6 millones, un 56,7 % -o 945.945- tenían uno de esos sistemas de propulsión, lo que supuso un crecimiento de un 24,9 %, según un comunicado de la KBA.

Los datos de la KBA de enero a julio registraron que 463.486 de vehículos nuevos matriculados eran eléctricos, ya fuera de batería, de pila combustible o híbridos enchufables, lo que supuso un alza del 45,1 % respecto a los coches nuevos de estas características matriculados en el mismo periodo de 2024.

En particular el número de vehículos de batería eléctrica nuevos matriculados, que representó un 17,8 % del total de nuevas matriculaciones, aumentó un 38,4 % en los primeros siete meses de 2025 respecto al mismo periodo del año pasado.

Por marcas, la KBA informó de que los coches Volkswagen con esos sistemas alternativos de propulsión lideraron las matriculaciones, con 123.061 vehículos nuevos matriculados, seguidos de los de Mercedes, con 115.291 unidades, y los de BMW, con 115.170 vehículos. EFECOM