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31-30. El Granollers gana sobre la bocina al Cuenca

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Granollers (Barcelona), 8 may (EFE).- El Fraikin BM Granollers sigue muy vivo en la lucha por las plazas europeas, después de ganar con mucho sufrimiento al REBI Balonmano Cuenca, que completó un gran partido (31-30). Un gol de Bruno Reguart a pocos segundos del final y una parada de Krivokapic en el último ataque visitante decidieron el partido.

El Fraikin BM Granollers arrancó mucho más entonado frente a un Cuenca errático, especialmente en el lanzamiento, donde se topó desde los primeros minutos con un inspirado Pau Panitti (6-2). Ese dominio permitió a los vallesanos abrir una primera brecha importante en el marcador gracias a un parcial de 4-0.

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Ante el mal inicio de los suyos, y visiblemente molesto, Lidio Jiménez se vio obligado a solicitar un tiempo muerto. Sin embargo, aunque el conjunto conquense intentó reaccionar y meterse en el partido, el acierto ofensivo de Marcos Fis y las intervenciones de Panitti bajo palos continuaron frenando cualquier intento de remontada (9-4, min. 15).

A partir de allí, el Cuenca aumentó su intensidad defensiva, y con varias transiciones pudo recortar la diferencia (12-9, min 20). La reacción definitiva del conjunto visitante llegó en los compases finales del primer tiempo, en los que consiguió poner el empate en el marcador al descanso (14-14).

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Tras la reanudación, ninguna de las dos defensas logró frenar el potencial ofensivo rival, y el partido se convirtió en un constante intercambio de goles (19-19, min. 40). En ese tramo, además, el Cuenca consiguió ponerse por delante por primera vez en el encuentro.

El cuadro de Lidio Jiménez, pese a la intensidad defensiva del Granollers, se apoyó en el lanzamiento exterior de su primera línea -liderada por Fede Pizarro-, para liderar el partido con mínimas ventajas (21-22, min 46). Además, el Granollers lo intentaba pero se encontraba con un Daniel Arguillas imperial en la portería.

El Cuenca le sacó máximo rédito a la exclusión de Palomino, ya que sumó un parcial de 0-2 para escaparse hasta su máxima ventaja, tres goles (21-24, min 48). El Granollers, sin embargo, reaccionó con los tantos de Ferran Castillo y aprovechando una superioridad numérica (25-25, min 52).

El partido entró en una fase de intercambio de goles, que acabó con un error de Töth, y el consiguiente tiempo muerto de Antonio Rama a minuto del final (29-29). Un gol de Bruno Reguart en los últimos segundos dio la victoria al Granollers, que supo defender el último ataque de cinco segundos del Cuenca (31-30).

- Ficha Técnica

31 - Fraikin BM Granollers (14+17): Panitti (Krivokapic,1), Reguart (2), Guijarro (3), Fischer, Palomino, Fis (6) y Franco (4,1p); Deumal (1p), Figueras (5), Urdangarín, Armengol (1), Domingo (1), Castillo (7), Chaves y Pinheiro.

30 - REBI Balonmano Cuenca (14+16): Arguillas, Töth (9), Moscariello (4), Federico Pizarro (6), Perbelini (3,1p), Mendes (1), Tavares; Aldini (1), Bertoldo (3), Ignacio Pizarro (1), Tonicher, Espinosa, Antúnez (2), Matos y Álvaro Martínez.

Árbitros: Jorge Escudero y Jesús Escudero. Exclusiones para Palomino y Fischer por el Fraikin BM Granollers y Perbelini y Aldini por el REBI Balonmano Cuenca.

Parciales: 4-2, 7-2, 9-4, 12-9, 14-12, 14-14 -descanso-; 17-17, 19-19, 21-22, 21-24, 27-27 y 31-30-final.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la vigésimaoctava jornada de la Liga Asobal en el Palau d’Esports de Granollers ante 750 espectadores. EFE

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