Espana agencias

Podemos Andalucía critica que el presidente de la Junta "no haya aparecido por Córdoba" tras el incendio en la Mezquita

Por Newsroom Infobae

Guardar

El coportavoz de Podemos Andalucía José Manuel Jurado ha afirmado este miércoles, respecto al incendio que sufrió la Mezquita-Catedral de Córdoba el pasado viernes 8 de agosto, que "la Junta de Andalucía tendría que haber intervenido para garantizar que nuestro patrimonio más importante estuviese a salvo, pero claro, aún no sabemos dónde está el presidente de la Junta de Andalucía en todo esto", ya que "desde el viernes no ha aparecido, ni siquiera por Córdoba".

En este sentido y a través de un audio remitido por Podemos, Jurado ha lamentado que el presidente andaluz, Juanma Moreno, "no ha tenido tiempo de darse una vuelta por Córdoba para ver la situación actual de la Mezquita. Entendemos que eso es una absoluta dejación de funciones".

El también parlamentario andaluz por Córdoba de Por Andalucía ha opinado que Moreno "no quiere ser relacionado con malas imágenes o con imágenes negativas, y entendemos que eso es una absoluta falta de interés por lo que ocurre en nuestra provincia, en Córdoba, y una absoluta indignidad que no haya aparecido ni siquiera por la Mezquita".

Además, a juicio de Jurado, "el incendio de la Mezquita de Córdoba se podría haber evitado, porque ha sido una negligencia", pues "almacenar maquinaria de limpieza en su interior, con baterías incluso, con las temperaturas que alcanza Córdoba durante el verano, como avisó la Unesco, era una auténtica negligencia".

En consecuencia, según ha señalado, esto debería hacer que se replanteara, como han reclamado "las plataformas en defensa de la titularidad pública de la Mezquita, el modelo actual de gestión de uno de los símbolos más importantes" de Andalucía, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1984.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PP critica que Gobierno no traslade a menores migrantes el viernes "porque es festivo": "Es una falta de respeto"

El PP critica que Gobierno

Seis meses de prisión para ocho personas por blanqueo mediante aplicaciones de envío instantáneo de dinero en Valencia

Seis meses de prisión para

Barbón defiende la acogida de menores migrantes y recuerda la historia migratoria de Asturias

Barbón defiende la acogida de

AVT pide a la Audiencia Nacional que prohíba una movilización en Bilbao que reclama "la vuelta a casa" de presos de ETA

AVT pide a la Audiencia

España respalda la propuesta de Macron para una misión de la ONU en Gaza

España respalda la propuesta de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso prorroga el contrato para

Ayuso prorroga el contrato para los chequeos médicos de sus funcionarios con Quirón Prevención, de la que su pareja es consultor

Un mecánico explica el error más común a la hora de evitar que se sobrecaliente el coche: “Se piensan que el va a refrigerar mejor”

Las enfermedades con las que no puedes renovar el carnet de conducir, según la DGT

Feijóo señala las “frivolidades constantes” del Gobierno ante las crisis del país y llama a luchar contra el “terrorismo incendiario”

España supera las 100.000 hectáreas quemadas en 2025: duplica el total del año anterior por la letalidad de los incendios

ECONOMÍA

Tres españoles que se fueron

Tres españoles que se fueron al extranjero en busca de trabajo coinciden en qué han conseguido fuera que en España es imposible: “Con mi primer trabajo me compré una casa”

Málaga le pone freno a las viviendas turísticas: no podrán inscribirse nuevas propiedades por tres años

Estudiar es siempre la mejor inversión: cuanto mayor es el nivel académico, mejor te va

Comprobar la 6/49: los números ganadores del 13 del agosto

Robo de viviendas en verano: qué cubre realmente el seguro de hogar

DEPORTES

Íñigo Martínez deja el Barça

Íñigo Martínez deja el Barça para poner rumbo a Arabia y explica el motivo: “Cuando ves la oferta, no te lo crees”

El boxeador australiano Nikita Tszyu recurre a la placenta de su esposa durante la preparación de su próximo combate

El día que Schumacher le jugó una mala pasada a Perry McCarthy en la temida curva Bridge de Silverstone: “Casi me cago encima”

Las cuentas del FC Barcelona llevan al límite de nuevo al equipo: cuatro jugadores sin inscribir y los palcos VIP sin adjudicar

Tsarukyan lanza un nuevo golpe a Topuria: “Le noquearé con mis codos en el primer asalto”