Podemos Andalucía critica que el presidente de la Junta "no haya aparecido por Córdoba" tras el incendio en la Mezquita

El coportavoz de Podemos Andalucía José Manuel Jurado ha afirmado este miércoles, respecto al incendio que sufrió la Mezquita-Catedral de Córdoba el pasado viernes 8 de agosto, que "la Junta de Andalucía tendría que haber intervenido para garantizar que nuestro patrimonio más importante estuviese a salvo, pero claro, aún no sabemos dónde está el presidente de la Junta de Andalucía en todo esto", ya que "desde el viernes no ha aparecido, ni siquiera por Córdoba".

En este sentido y a través de un audio remitido por Podemos, Jurado ha lamentado que el presidente andaluz, Juanma Moreno, "no ha tenido tiempo de darse una vuelta por Córdoba para ver la situación actual de la Mezquita. Entendemos que eso es una absoluta dejación de funciones".

El también parlamentario andaluz por Córdoba de Por Andalucía ha opinado que Moreno "no quiere ser relacionado con malas imágenes o con imágenes negativas, y entendemos que eso es una absoluta falta de interés por lo que ocurre en nuestra provincia, en Córdoba, y una absoluta indignidad que no haya aparecido ni siquiera por la Mezquita".

Además, a juicio de Jurado, "el incendio de la Mezquita de Córdoba se podría haber evitado, porque ha sido una negligencia", pues "almacenar maquinaria de limpieza en su interior, con baterías incluso, con las temperaturas que alcanza Córdoba durante el verano, como avisó la Unesco, era una auténtica negligencia".

En consecuencia, según ha señalado, esto debería hacer que se replanteara, como han reclamado "las plataformas en defensa de la titularidad pública de la Mezquita, el modelo actual de gestión de uno de los símbolos más importantes" de Andalucía, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1984.