La Bolsa de Seúl cierra plana ante los resultados mixtos en distintos sectores

Seúl, 14 ago (EFECOM).- La Bolsa de Seúl cerró este jueves con una leve subida del 0,04 % de su principal indicador, el Kospi, ante las ganancias en los sectores de la defensa y los cosméticos contrarrestadas por las pérdidas entre firmas de semiconductores y farmacéuticas.

El principal índice surcoreano, el Kospi, ganó 1,29 puntos, hasta 3.225,66 enteros, en una sesión en la que se movieron 9,91 billones de wones (7.170 millones de dólares).

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, ganó por su parte 1,16 puntos o un 0,14 %.

Según analistas locales, el Kospi mostró un desempeño mixto por sectores, sin factores claros que impulsaran el índice en una dirección definida.

Todo ello después de que en la víspera los principales índices bursátiles de Wall Street cerraran al alza, con el S&P 500 y el Nasdaq Composite marcando nuevos máximos históricos, y pese a que grandes tecnológicas como Nvidia, Alphabet y Microsoft cerraron a la baja, ante la búsqueda de nuevos motores de crecimiento por parte de los inversores.

El gigante tecnológico y valor de referencia local Samsung Electronics bajó un 0,42 %, y su competidor en chips SK hynix retrocedió un 0,54 %.

Destaca la subida del gigante de defensa Hanwha Aerospace, del 0,57 %, tras cerrar un contrato de 250 millones de dólares para exportar sus obuses autopropulsados K9 a Vietnam.

En el sector de los cosméticos, Kolmar Korea ganó un 1,27 %, y LG H&H repuntó un 3,04 %.

Las principales farmacéuticas nacionales Samsung Biologics y Celltrion cayeron un 0,67 y un 0,57 %, respectivamente.

Naver, el mayor operador de portales en línea, cedió un 0,22 % a pesar de que su filial estadounidense Webtoon Entertainment firmó una alianza con Disney para ofrecer las marcas de cómics de la compañía estadounidense en su plataforma.

Asimismo, el fabricante de paneles de pantalla LG Display se desplomó un 10,61 %, tras el alza del 22 % registrada el día anterior debido a una prohibición de importación en EE. UU. contra un fabricante chino de paneles OLED (diodo orgánico emisor de luz).

rvb-ahg/sgb