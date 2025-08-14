Espana agencias

La Bolsa de Seúl cierra plana ante los resultados mixtos en distintos sectores

El indicador Kospi experimenta un ligero ascenso, impulsado por repuntes en los sectores de defensa y belleza, mientras caídas en semiconductores y farmacéuticas limitan el avance, en una jornada marcada por la inestabilidad y diversidad de resultados empresariales

Por Newsroom Infobae

Guardar

Seúl, 14 ago (EFECOM).- La Bolsa de Seúl cerró este jueves con una leve subida del 0,04 % de su principal indicador, el Kospi, ante las ganancias en los sectores de la defensa y los cosméticos contrarrestadas por las pérdidas entre firmas de semiconductores y farmacéuticas.

El principal índice surcoreano, el Kospi, ganó 1,29 puntos, hasta 3.225,66 enteros, en una sesión en la que se movieron 9,91 billones de wones (7.170 millones de dólares).

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, ganó por su parte 1,16 puntos o un 0,14 %.

Según analistas locales, el Kospi mostró un desempeño mixto por sectores, sin factores claros que impulsaran el índice en una dirección definida.

Todo ello después de que en la víspera los principales índices bursátiles de Wall Street cerraran al alza, con el S&P 500 y el Nasdaq Composite marcando nuevos máximos históricos, y pese a que grandes tecnológicas como Nvidia, Alphabet y Microsoft cerraron a la baja, ante la búsqueda de nuevos motores de crecimiento por parte de los inversores.

El gigante tecnológico y valor de referencia local Samsung Electronics bajó un 0,42 %, y su competidor en chips SK hynix retrocedió un 0,54 %.

Destaca la subida del gigante de defensa Hanwha Aerospace, del 0,57 %, tras cerrar un contrato de 250 millones de dólares para exportar sus obuses autopropulsados K9 a Vietnam.

En el sector de los cosméticos, Kolmar Korea ganó un 1,27 %, y LG H&H repuntó un 3,04 %.

Las principales farmacéuticas nacionales Samsung Biologics y Celltrion cayeron un 0,67 y un 0,57 %, respectivamente.

Naver, el mayor operador de portales en línea, cedió un 0,22 % a pesar de que su filial estadounidense Webtoon Entertainment firmó una alianza con Disney para ofrecer las marcas de cómics de la compañía estadounidense en su plataforma.

Asimismo, el fabricante de paneles de pantalla LG Display se desplomó un 10,61 %, tras el alza del 22 % registrada el día anterior debido a una prohibición de importación en EE. UU. contra un fabricante chino de paneles OLED (diodo orgánico emisor de luz).

rvb-ahg/sgb

Temas Relacionados

Bolsa de SeúlKospiHanwha AerospaceSamsung ElectronicsSK hynixCorea del SurVietnamMercado bursátilCosméticosFarmacéuticasEFE

Últimas Noticias

España respalda la propuesta de Macron para una misión de la ONU en Gaza

España respalda la propuesta de

Nueve detenidos en Mallorca en el operativo contra el blanqueo de capitales pasan a disposición judicial

Nueve detenidos en Mallorca en

Sánchez remarca que Ucrania tiene que participar en cualquier decisión sobre su futuro y defiende un alto el fuego

Sánchez remarca que Ucrania tiene

Belarra admite que "es un honor" que EEUU le haya señalado por incitación antisemita al organizar un acto de Palestina

Belarra admite que "es un

España solicita al Mecanismo Europeo de Protección Civil un módulo con dos aviones cisterna de gran capacidad

España solicita al Mecanismo Europeo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil para a

La Guardia Civil para a un hombre con “actitud sospechosa” en el aeropuerto de Sevilla y encuentran 2,5 kilos de cocaína en un doble fondo de su mochila

Una mujer atropellada por una niña de ocho años en un kart de pedales recibirá 13.593 euros de indemnización del tío de la menor y de la empresa de alquiler

Este es el coche eléctrico que ha establecido el récord Guinness de autonomía y se puede comprar en España: 935,44 kilómetros con una sola carga

Un conserje con un trastorno psicótico por su dependencia al alcohol y la cocaína consigue la incapacidad permanente absoluta

Ayuso prorroga el contrato para los chequeos médicos de sus funcionarios con Quirón Prevención, de la que su pareja es consultor

ECONOMÍA

Un abogado laboralista explica qué

Un abogado laboralista explica qué pasa si mientes en el currículum: “No sé donde está la línea roja”

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas 14 de agosto

Tres españoles que se fueron al extranjero en busca de trabajo coinciden en qué han conseguido fuera que en España es imposible: “Con mi primer trabajo me compré una casa”

Málaga le pone freno a las viviendas turísticas: no podrán inscribirse nuevas propiedades por tres años

Estudiar es siempre la mejor inversión: cuanto mayor es el nivel académico, mejor te va

DEPORTES

Íñigo Martínez deja el Barça

Íñigo Martínez deja el Barça para poner rumbo a Arabia y explica el motivo: “Cuando ves la oferta, no te lo crees”

El boxeador australiano Nikita Tszyu recurre a la placenta de su esposa durante la preparación de su próximo combate

El día que Schumacher le jugó una mala pasada a Perry McCarthy en la temida curva Bridge de Silverstone: “Casi me cago encima”

Las cuentas del FC Barcelona llevan al límite de nuevo al equipo: cuatro jugadores sin inscribir y los palcos VIP sin adjudicar

Tsarukyan lanza un nuevo golpe a Topuria: “Le noquearé con mis codos en el primer asalto”