La Bolsa española sube el 0,15 % tras la apertura y sostiene máximos desde 2008

Madrid, 11 ago (EFECOM).- La Bolsa española pierde algo de fuelle tras la apertura y avanza el 0,15 %, aunque mantiene niveles máximos desde 2008, por encima de los 14.800 puntos, en la que podría ser su sexta jornada de avances consecutivos y en una semana en la que destacarán los datos de inflación.

A las 9:10 horas (7:10 GMT), el principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, gana 21,8 puntos, ese 0,15 %, y se mueve en los 14.846 enteros. En lo que va de año, se revaloriza el 27,86 %.

Dentro del selectivo, destaca la subida de Laboratorios Rovi, del 1,5 %; mientras que el valor más castigado es Grifols (-1,8 %).

Por su parte, de los grandes valores del IBEX, Inditex repunta el 0,5 %; Telefónica, el 0,47 % e Iberdrola, el 0,1 %. En negativo, Repsol pierde el 0,5 % y BBVA el 0,25 %.

El mercado nacional mantiene su racha alcista y podría encaminarse a encadenar seis sesiones consecutivas de avances, después de cerrar la semana pasada con un pleno de subidas y en máximos desde enero de 2008, pese a la entrada en vigor de los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump.

Durante esta semana, se conocerán datos de inflación en Europa y en Estados Unidos, con el IPC de Italia como el único dato macroeconómico de relevancia de este lunes.

Asimismo, los inversores estarán pendientes del avance de las negociaciones para alcanzar un alto el fuego en Ucrania, con una posible reunión entre Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin, este viernes en Alaska.

Wall Street terminó el pasado viernes con avances para sus tres principales índices, en una semana que estuvo marcada por la entrada en vigor de los aranceles de la administración Trump y por la inversión de 100.000 millones de dólares (unos 85.900 millones de euros) de la tecnológica Apple en EE.UU.

En Asia, la bolsa de Shanghái ha sumado el 0,34 %, mientras que Hong Kong cotizaba plana (0,03 %). Tokio, por su parte, ha permanecido cerrada por festividad.

Según ha explicado Renta 4 Banco, "seguiremos esperando a conocer cómo se desarrollan las negociaciones con China, cuya tregua comercial finaliza el 12 de agosto".

"En las últimas horas hemos conocido que AMD y Nvidia pagarán a EE. UU. el 15 % de los ingresos por la venta de chips en China", añaden desde la entidad.

En Europa, con el euro en 1,1661 dólares (0,03 %), las bolsas cotizan principalmente con ascensos y Milán sube el 0,39 %; Londres, el 0,28 %; y París, el 0,07 %. Se desmarca Fráncfort, que pierde el 0,13 %.

El índice Euro Stoxx 50, donde cotizan las empresas de mayor capitalización del Viejo Continente, avanza el 0,2 %.

En el mercado de las materias primas, el crudo Brent, de referencia en Europa, pierde el 0,86 % y el barril se mueve en 66 dólares; mientras que el oro baja el 1 %, con la onza en 3.364 dólares.

En el mercado de la renta fija, el rendimiento del bono soberano nacional se sitúa en el 3,16 %. EFECOM

(foto) (vídeo)