Espana agencias

La Bolsa española sube el 0,15 % tras la apertura y sostiene máximos desde 2008

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 11 ago (EFECOM).- La Bolsa española pierde algo de fuelle tras la apertura y avanza el 0,15 %, aunque mantiene niveles máximos desde 2008, por encima de los 14.800 puntos, en la que podría ser su sexta jornada de avances consecutivos y en una semana en la que destacarán los datos de inflación.

A las 9:10 horas (7:10 GMT), el principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, gana 21,8 puntos, ese 0,15 %, y se mueve en los 14.846 enteros. En lo que va de año, se revaloriza el 27,86 %.

Dentro del selectivo, destaca la subida de Laboratorios Rovi, del 1,5 %; mientras que el valor más castigado es Grifols (-1,8 %).

Por su parte, de los grandes valores del IBEX, Inditex repunta el 0,5 %; Telefónica, el 0,47 % e Iberdrola, el 0,1 %. En negativo, Repsol pierde el 0,5 % y BBVA el 0,25 %.

El mercado nacional mantiene su racha alcista y podría encaminarse a encadenar seis sesiones consecutivas de avances, después de cerrar la semana pasada con un pleno de subidas y en máximos desde enero de 2008, pese a la entrada en vigor de los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump.

Durante esta semana, se conocerán datos de inflación en Europa y en Estados Unidos, con el IPC de Italia como el único dato macroeconómico de relevancia de este lunes.

Asimismo, los inversores estarán pendientes del avance de las negociaciones para alcanzar un alto el fuego en Ucrania, con una posible reunión entre Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin, este viernes en Alaska.

Wall Street terminó el pasado viernes con avances para sus tres principales índices, en una semana que estuvo marcada por la entrada en vigor de los aranceles de la administración Trump y por la inversión de 100.000 millones de dólares (unos 85.900 millones de euros) de la tecnológica Apple en EE.UU.

En Asia, la bolsa de Shanghái ha sumado el 0,34 %, mientras que Hong Kong cotizaba plana (0,03 %). Tokio, por su parte, ha permanecido cerrada por festividad.

Según ha explicado Renta 4 Banco, "seguiremos esperando a conocer cómo se desarrollan las negociaciones con China, cuya tregua comercial finaliza el 12 de agosto".

"En las últimas horas hemos conocido que AMD y Nvidia pagarán a EE. UU. el 15 % de los ingresos por la venta de chips en China", añaden desde la entidad.

En Europa, con el euro en 1,1661 dólares (0,03 %), las bolsas cotizan principalmente con ascensos y Milán sube el 0,39 %; Londres, el 0,28 %; y París, el 0,07 %. Se desmarca Fráncfort, que pierde el 0,13 %.

El índice Euro Stoxx 50, donde cotizan las empresas de mayor capitalización del Viejo Continente, avanza el 0,2 %.

En el mercado de las materias primas, el crudo Brent, de referencia en Europa, pierde el 0,86 % y el barril se mueve en 66 dólares; mientras que el oro baja el 1 %, con la onza en 3.364 dólares.

En el mercado de la renta fija, el rendimiento del bono soberano nacional se sitúa en el 3,16 %. EFECOM

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

IU apunta a una "negligencia" del Cabildo tras el incendio de la Mezquita de Córdoba

IU apunta a una "negligencia"

La Fiscalía de Madrid pide investigar a Leire Díez por posible intento de soborno a dos fiscales

La Fiscalía de Madrid pide

Albares remarca que el Gobierno no reconocerá "nunca" la ocupación de Israel de la ciudad de Gaza

Albares remarca que el Gobierno

PSOE-A reivindica a Montero como su principal "valor" y "mejor candidata" y evita especular sobre su salida del Gobierno

PSOE-A reivindica a Montero como

ERC exige al Gobierno promover en la UE el embargo total de armas a Israel y la suspensión del acuerdo de asociación

ERC exige al Gobierno promover
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una familia de Segovia demanda

Una familia de Segovia demanda a Disneyland París por tener atracciones cerradas: la jueza rechaza su solicitud de reembolso al ser “desproporcionada”

“No arriesgaré mi carrera”: un piloto se niega a volar después de que un pasajero fume marihuana en el avión

Más de mil euros por viajes astrales con ayahuasca: desmantelada una organización que anunciaba por internet retiros espirituales con consumo de drogas

Una de las tiendas más emblemáticas de Madrid reabre sus puertas: “Un retail cultural y tecnológico con una trayectoria de más de 30 años”

Un carpintero con parte de un dedo amputado por un accidente laboral no consigue la incapacidad permanente parcial

ECONOMÍA

El fenómeno de los ‘turistas

El fenómeno de los ‘turistas diésel’ en Mallorca, que recorren la isla ‘sin gastar gasolina’: “Cada vez menos personas alquilan sombrillas y tumbonas”

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 11 agosto

El consejo de un experto inmobiliario: “Nunca firmes un contrato de alquiler sin esta cláusula, y esto vale tanto para propietarios como para inquilinos”

Por qué el precio del alquiler no deja de subir en España, según un inversor inmobiliario: “Ya destinamos más del 40% del sueldo, otros países ni el 25%”

DEPORTES

‘Las del bombo’ o ‘las

‘Las del bombo’ o ‘las que iban a durar cuatro días’: las aficionadas del Getafe que formaron la primera peña femenina de Madrid

Álvaro Morata y Alice Campello vuelven definitivamente a Italia: el acuerdo multimillonario del futbolista con el COMO

La UEFA paga casi 11 millones de euros a los clubes de Rusia: varios equipos de Ucrania no los reciben por estar en “zona de operaciones militares”

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol