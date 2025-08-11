Albares ve bien que Trump y Putin avancen hacia un "alto al fuego real" pero advierte: "No se puede decidir sin Ucrania"

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ve bien que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el norteamericano, Donald Trump, se reúnan para avanzar hacia la paz en Ucrania si esto implica un "alto al fuego real", pero ha advertido que no se puede decidir nada sobre este territorio sin contar con el gobierno ucraniano.

Así se ha pronunciado este lunes durante una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, al ser preguntado por la reunión prevista para este viernes entre el dirigente ruso su homólogo estadounidense en Alaska para negociar la paz en Ucrania.

A pesar de que Albares no ha querido adelantarse a sacar conclusiones sobre lo que puede decidirse ese encuentro, sí que ha dicho que un buen avance para el conflicto sería tratar de alcanzar un "alto el fuego real" y no una "especie de paréntesis para que Rusia se rearme o congele sus avances".

"Me parece muy positivo que cualquiera se siente con Putin a hablar de paz, a hablar de alto el fuego, pero si son simplemente palabras para esconder una violación definitiva de la soberanía ucraniana o para desproteger la seguridad europea, evidentemente me preocupará mucho, pero vamos a esperar", ha concluido.

EUROPA TAMBIÉN TIENE QUE PARTICIPAR

Eso sí, Albares ha dejado claro que "no se puede decidir nada sobre Ucrania sin Ucrania en la mesa" pues considera que "no se puede jugar" con cosas "tan importantes" como la "intangibilidad de las fronteras o la soberanía de un país" como Ucrania.

Por tanto, considera que la única persona que está legitimada a hablar sobre la soberanía o el territorio ucraniano es su presidente Volodimir Zelenski y su gobierno "elegido democráticamente y por mayoría abrumadora".

Aún así, Albares también ha censurado que en ese encuentro no vaya a estar tampoco presente la Unión Europea pues, a su juicio, "lo que está en juego es mucho más que el destino del pueblo ucraniano" y lo que se decida sobre este territorio "impacta directamente en la seguridad de Europa" y, por tanto, el futuro de este conflicto no se puede decidir "sin los europeos". "Se trata de diseñar un futuro de seguridad y de paz para toda Europa", ha incidido.

Precisamente, este lunes está prevista una reunión entre los ministros de Exteriores de la UE para abordar la reunión entre el mandatario ruso y el estadounidense.