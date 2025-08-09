Rescatadas tres personas en monte Buciero (Santoña) tras resultar heridas en una excursión

Madrid, 9 ago (EFE).- Tres mujeres, dos menores de edad y una de 24 años con movilidad reducida, han sido rescatadas este viernes en el monte Buciero (Santoña) tras resultar heridas mientras realizaban una excursión con monitores.

Según ha informado el servicio de Emergencias 112 de Cantabria, las dos menores de edad han sufrido un esguince de rodilla y tobillo.

Como ha detallado el 112, una vez en el lugar, el equipo de intervención de Protección Civil las ha izado con una grúa al helicóptero para trasladarlas al aeropuerto Seve Ballesteros de Santander, donde una ambulancia del 061 las ha llevado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. EFE