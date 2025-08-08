Toledo registra la máxima más elevada, con 42,4 grados, seguido de Almadén y Oropesa

Madrid, 08 ago (EFE).- La estación de Toledo registró 42,4 grados, la temperatura máxima más elevada el jueves, seguida de cerca de Almadén (Ciudad Real) y Oropesa (Toledo), ambas con 42,1 grados, ante el persistente episodio de ola de calor que azotará a España hasta al menos el próximo miércoles.

Así lo ha notificado este viernes en su web la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su tabla diaria de temperaturas -máximas y mínimas- récord correspondientes a la jornada de ayer, la quinta que atravesó el país sometido a este episodio térmico.

La clasificación de máximas más elevadas del citado organismo ha revelado además que otros puntos muy castigados el jueves por el calor extremo fueron las estaciones de Montoro (Córdoba), con 41,9 grados, así como el Aeropuerto de Granada y la estación de Plasencia (Cáceres), donde los termómetros marcaron en ambas 41,7 grados.

Otros puntos del país donde se registraron también cotas asfixiantes fueron, según estos datos, Mérida (Badajoz), Candeleda (Ávila), Villarrobledo (Albacete) y Cazorla (Jaén), con máximas de 41,6 grados, 41,5, 41,4 y 41,3 grados, respectivamente.

En cuanto a la tabla de mínimas, la Aemet registró, por ejemplo, en la estación de Puerto del Pico, en la provincia de Ávila, 7,4 grados a las 06:50 horas (peninsular), 9,3 grados en Xinzo de Limia (Ourense) a las 08:00 horas, y 10,1 grados en Sanabria, Robleda-Cervantes (Zamora) también por la mañana.

Las temperaturas asfixiantes han motivado que la Agencia de Meteorología nacional haya habilitado alertas hoy en catorce comunidades autónomas (todas excepto Asturias, Comunidad Valenciana y Murcia), que cuentan con avisos por las altas temperaturas que se van a registrar durante el sexto día consecutivo.

El organismo avisó ayer de que este episodio, el segundo del verano, se va a prolongar al menos hasta el próximo miércoles. EFE