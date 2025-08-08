Espana agencias

Rescatadas 28 personas en tan sólo tres días en montañas y senderos del Pirineo de Huesca

Especialistas de la Guardia Civil efectuaron diecisiete actuaciones de salvamento en distintas áreas, auxiliando a excursionistas, escaladores y deportistas de varias nacionalidades por percances, desorientación o problemas de salud mientras realizaban actividades en entornos naturales de la provincia

Por Newsroom Infobae

Huesca, 8 ago (EFE).- Especialistas de la Guardia Civil han rescatado en tan sólo tres días y en diecisiete operaciones de salvamento a 28 personas que sufrieron accidentes, dolencias repentinas y cansancio o que se extraviaron mientras practicaban el montañismo, la escalada, el senderismo o la espeleología en zonas diversas del Pirineo de Huesca.

Según informa el Instituto Armado, la jornada del pasado martes comenzó con el rescate de madrugada de dos jóvenes escaladores alemanes enriscados en los Mallos de Riglos, y continuó con el traslado de una vecina de Zaragoza de 70 años que sufrió una reacción alérgica a causa de una picadura de insecto en el embalse de Escarra, en Tramacastilla de Tena.

La jornada continuó con el rescate de dos barranquistas franceses de 27 y 35 años en el barranco de Estaronillo, en el municipio de Tella-Sin, y finalizó con el traslado de dos montañeros de Barcelona de 20 y 22 años enriscados en Peña Otal, en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

La jornada del miércoles se inició a las 5:30 horas de la madrugada con el rescate de cuatro espeleólogos catalanes extraviados en el interior de la Cueva del Alba de los Baños de Turpi, en Benasque, donde permanecieron más de siete horas a la espera de ser localizados.

Durante las horas siguientes se procedió al rescate de una senderista de Oviedo de 62 años en Góriz (Ordesa), de una segunda de 59 años domiciliada en Manresa en Sallent de Gállego, de una tercera francesa de 39 años en Alquézar y de otros dos de su misma nacionalidad extraviados en la zona del ibón de Remuñe, en Benasque.

A lo largo de la tarde del mismo día fueron rescatados dos montañeros franceses de 36 y 40 años en el collado de Gavieto Sur (Ordesa), dos escaladores de Zaragoza en Peña Rueba y dos corredores de montaña de Castellón de 52 y 53 años que quedaron enriscados.

La jornada del jueves se inició con el rescate de dos senderistas madrileños de 62 y 57 años en la Faja de Pelay (Bielsa), y continuó con la de uno navarro de 53 en Góriz, de un montañero de Tarrasa de 46 extraviado en la Faja Roya (Fanlo), de un senderista francés de 80 años en el ibón Pinarra (Bielsa) y de otra madrileña de 52 en las Gradas de Soaso (Ordesa). EFE

