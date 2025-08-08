Espana agencias

Puigdemont dice que, si hubiera sido detenido hace un año, "hoy estaría en prisión": "Mi deber es hacer lo contrario"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha afirmado este viernes que, si hace un año hubiera sido detenido tras su regreso a España para asistir al debate de investidura del actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa, "hoy aún estaría en la prisión y, probablemente, a punto de ser juzgado y condenado".

Lo ha dicho en un mensaje publicado en 'X' recogido por Europa Press, en el que ha recordado que este mismo viernes se cumple un año desde que compareció públicamente en Barcelona tras casi 7 años residiendo en Bélgica tras el 1-O.

Ha explicado que su intención era acudir al Parlament como diputado para asistir a la votación de investidura, pero que, debido a la orden de detención en vigor, cualquier intento de acceder al recinto habría supuesto "una entrega voluntaria", algo que ha asegurado que nunca ha contemplado.

Ha justificado su regreso alegando "una razón democrática fundamental", ya que había sido elegido diputado y consideraba que tenía el derecho y el deber de participar en la sesión, y también ha defendido que la Ley de Amnistía ya estaba en vigor y que el Tribunal Supremo "no tiene base legal para ignorarla".

"ANOMALÍA DEMOCRÁTICA GRAVE"

Según Puigdemont, su acción buscaba "denunciar una anomalía democrática grave" y romper los planes represivos del Estado español, textualmente, al tiempo que ha criticado la pasividad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la estrategia de normalidad que, en sus palabras, promueve Illa.

"Si ellos me quieren encerrado e inhabilitado, mi deber es intentar hacer exactamente lo contrario", ha sostenido, y ha reivindicado que su regreso fue posible gracias al compromiso y la audacia de muchas personas, así como a los ciudadanos que se movilizaron ese día.

Puigdemont ha concluido su mensaje apelando a mantener la posición pese a las dificultades: "No siempre es cómodo ni agradable, pero es una actitud fundamental que no deberíamos abandonar nunca".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Once detenidos en dos operaciones antidroga en las costas de Huelva y Cádiz

Infobae

Sánchez traslada su cariño y apoyo al excomisionado de la dana tras su intento de suicidio

Infobae

El Gobierno condena el plan de Israel de ocupar la ciudad de Gaza: causará más destrucción

El ministro José Manuel Albares considera que la iniciativa israelí agravará la situación en Gaza e insta a lograr una solución a través de la diplomacia, el cese definitivo de hostilidades, mayor ayuda humanitaria y la liberación de secuestrados

Infobae

Elma Saiz asegura su "total predisposición" a comparecer en la Comisión del caso Koldo

La titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha subrayado ante periodistas que está dispuesta a presentarse en la Cámara Alta para explicar las contrataciones de Belate, remarcando transparencia y la ausencia de responsabilidades contables según auditoría oficial

Infobae

Detenida una persona por un incendio en Ourense a la que se imputan otros 20 fuegos

Un sospechoso fue arrestado tras una investigación en Celanova, vinculado a más de una veintena de siniestros en la región, según la Xunta, mientras portaba material inflamable y permanecía bajo vigilancia policial desde hace meses

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los países en los que

Los países en los que los españoles no son bienvenidos incluso con un pasaporte válido

Abascal defiende el veto al Islam en Jumilla: “Hay que proteger a los españoles”

El excomisionado para la DANA, José María Ángel, hospitalizado tras un intento de suicidio

“He gastado cerca de 20.000 euros para nada”: varias víctimas denuncian las prácticas de este fabricante de piscinas

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

ECONOMÍA

El ‘Tesla vietnamita’ que sólo

El ‘Tesla vietnamita’ que sólo ha vendido 84 coches en toda Europa en los últimos seis meses: de la ambición de expansión al repliegue a Asia

Turkish Airlines planea presentar una oferta de compra por Air Europa

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 8 de agosto

El chef Jordi Cruz opina sobre la jornada laboral de sus camareros: “Nos ha costado pasar de 14 a 8 horas diarias”

DEPORTES

Iñigo Martínez, a un paso

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Los nominados al Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí, Lamine Yamal, Alexia Putellas y Luis Enrique lideran la candidatura española

Alcaraz regresa en Cincinnati y confiesa su objetivo de cara al final de la temporada: “Quiero volver a ser el número uno”

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de LaLiga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)