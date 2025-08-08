Espana agencias

Investigan a un hacker por un ataque a la plataforma educativa de Cantabria

Una investigación de la Audiencia Nacional indaga la filtración de numerosos registros de usuarios de la plataforma Yedra, según fuentes oficiales. El Gobierno regional y la Policía Nacional extreman medidas mientras alertan a la ciudadanía sobre potenciales riesgos de seguridad

Por Newsroom Infobae

Santander, 8 ago (EFE).- La Audiencia Nacional está investigando a un hacker por un ataque a la plataforma educativa de Cantabria Yedra, que ha comprometido un número elevado de registros aunque no hay constancia de que los datos estén circulando en internet.

La Consejería de Educación ha informado este viernes en un comunicado sobre este ciberataque, que le fue comunicado a mediados de abril de 2024 por el Centro Criptológico Nacional y del que entonces no tuvo más datos porque formaba parte de una investigación judicial bajo secreto de sumario.

Según explica, tras tener conocimiento del hackeo, el Gobierno regional comunicó la brecha informática a la Agencia Española de Protección de Datos y lo denunció ante la Policía Nacional.

Además se trazó "un plan de modernización de la plataforma" y se reforzó el personal dedicado a su mantenimiento y desarrollo, pero no se informó a los usuarios porque solo se identificó a dos afectados.

"En ese momento no se consideró oportuno realizar un comunicado general a los usuarios de la plataforma porque únicamente se tenía constancia de dos usuarios afectados, que ya no estaban dentro del sistema educativo no universitario de Cantabria y cuyos datos tenían una antigüedad de cinco años", señala.

Sin embargo, la Consejería de Educación ha recibido nueva información de la Policía Nacional el pasado 30 de julio.

Según esos nuevos datos, explica, actualmente hay un número elevado de registros comprometidos, que han sido encontrados dentro de la documentación requisada al supuesto hacker que está siendo investigado por la Audiencia Nacional.

También se han encontrado fotografías tipo carnet dentro de la documentación requisada, aunque, según la Consejería, el archivo de muestra que se le ha entregado no contiene elementos que permitan relacionar fotos y nombres, o identificaciones personales.

Y hasta el momento, no tiene constancia de que los datos referidos estén circulando en internet.

La Consejería de Educación ha solicitado al servicio jurídico del Gobierno personarse como parte perjudicada en la causa que se sigue contra el presunto hacker.

Educación ha hecho una comunicación general a los usuarios de la plataforma Yedra aconsejando un cambio en sus claves de acceso, y se publicará también en el Boletín Oficial de Cantabria.

Se ha informado de la evolución del expediente a la Agencia de Protección de Datos y se ha dado traslado de la situación a la Delegada de Protección de Datos del Gobierno de Cantabria "al objeto de estudiar el grado de afectación del derecho a la protección de datos personales". EFE

