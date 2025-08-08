El estadio de Butarque en Leganés ganará 1.300 asientos con una nueva grada modular

Leganés, 8 ago (EFE).- El aforo del Estadio Municipal de Butarque, cedido recientemente por otros 50 años al CD Leganés en una nueva concesión, crecerá en 1.300 espectadores, rozando los 14.500 asientos, ya que próximamente contará con una nueva grada modular en uno de sus fondos.

Esta nueva grada, que se instalará en coordinación con el Ayuntamiento de Leganés y LaLiga, retoma así un proyecto que ya se valoró durante la temporada pasada y que no pudo ejecutarse por la ausencia de título concesional, según explicó este viernes el club 'pepinero' en una nota.

De hecho, este anuncio tiene lugar después de que este martes el Ayuntamiento y el CD Leganés formalizaran el acuerdo definitivo para la concesión del estadio de Butarque para los próximos 50 años, que incluirá como contraprestación el pago de un canon anual de 337.055,92 euros.

El acuerdo, anunciado ya el 27 de febrero, pero del que no se conocían todos los detalles, aportará "seguridad jurídica" al club y al Consistorio, además de llevar aparejado varias contraprestaciones a favor de la ciudad de Leganés, según destacó el alcalde, Miguel Ángel Recuenco, tras el anuncio.

La nueva grada modular estará destinada a aumentar la oferta de abonos para conseguir superar el récord absoluto del club y que ningún aficionado se quede sin asiento en uno de los fondos, con precios a partir de 195 euros, según especificó el club, que agregó que "se espera que esté disponible tras las tres o cuatro primeras jornadas en casa".

El Leganés disputará la campaña 2025-2026 en LaLiga Hypermotion (Segunda División), tras descender al término de la pasada temporada. EFE

1011496