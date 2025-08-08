Espana agencias

El estadio de Butarque en Leganés ganará 1.300 asientos con una nueva grada modular

La directiva del club confirma el aumento de localidades tras la reciente concesión del recinto, una medida que responde al objetivo de romper el récord histórico de abonos y evitar que los seguidores se queden sin plaza

Por Newsroom Infobae

Guardar

Leganés, 8 ago (EFE).- El aforo del Estadio Municipal de Butarque, cedido recientemente por otros 50 años al CD Leganés en una nueva concesión, crecerá en 1.300 espectadores, rozando los 14.500 asientos, ya que próximamente contará con una nueva grada modular en uno de sus fondos.

Esta nueva grada, que se instalará en coordinación con el Ayuntamiento de Leganés y LaLiga, retoma así un proyecto que ya se valoró durante la temporada pasada y que no pudo ejecutarse por la ausencia de título concesional, según explicó este viernes el club 'pepinero' en una nota.

De hecho, este anuncio tiene lugar después de que este martes el Ayuntamiento y el CD Leganés formalizaran el acuerdo definitivo para la concesión del estadio de Butarque para los próximos 50 años, que incluirá como contraprestación el pago de un canon anual de 337.055,92 euros.

El acuerdo, anunciado ya el 27 de febrero, pero del que no se conocían todos los detalles, aportará "seguridad jurídica" al club y al Consistorio, además de llevar aparejado varias contraprestaciones a favor de la ciudad de Leganés, según destacó el alcalde, Miguel Ángel Recuenco, tras el anuncio.

La nueva grada modular estará destinada a aumentar la oferta de abonos para conseguir superar el récord absoluto del club y que ningún aficionado se quede sin asiento en uno de los fondos, con precios a partir de 195 euros, según especificó el club, que agregó que "se espera que esté disponible tras las tres o cuatro primeras jornadas en casa".

El Leganés disputará la campaña 2025-2026 en LaLiga Hypermotion (Segunda División), tras descender al término de la pasada temporada. EFE

1011496

Temas Relacionados

Estadio Municipal de ButarqueCD LeganésLeganésLaLigaAyuntamiento de LeganésMiguel Ángel RecuencoReforma de estadiosGrada modularSegunda DivisiónAbonosEFE

Últimas Noticias

Puigdemont dice que, si hubiera sido detenido hace un año, "hoy estaría en prisión": "Mi deber es hacer lo contrario"

Puigdemont dice que, si hubiera

Imbroda asegura que el PP respeta y apoya todas las religiones y los hechos lo avalan

El líder de la ciudad autónoma enfatiza que, según su visión, la administración local fomenta la convivencia y la igualdad entre todos los credos, destacando iniciativas como reconocer festividades y respaldar actividades religiosas de los diferentes colectivos

Infobae

El Gobierno condena el plan de Israel de ocupar la ciudad de Gaza: causará más destrucción

Infobae

Elma Saiz asegura su "total predisposición" a comparecer en la Comisión del caso Koldo

Infobae

El West Ham deja libre a Michail Antonio ocho meses después de su accidente de coche

La entidad londinense confirma que el atacante jamaicano, fuera del terreno de juego tras un percance vial en diciembre, no continuará en el plantel tras una extensa trayectoria de éxitos y logros en el club inglês

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Abascal defiende el veto al

Abascal defiende el veto al Islam en Jumilla: “Hay que proteger a los españoles”

El excomisionado para la DANA, José María Ángel, hospitalizado tras un intento de suicidio

“He gastado cerca de 20.000 euros para nada”: varias víctimas denuncian las prácticas de este fabricante de piscinas

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Más de 30 personas denuncian una presunta estafa de criptomonedas de la plataforma Monovex: superaría los 200 millones de euros

ECONOMÍA

El ‘Tesla vietnamita’ que sólo

El ‘Tesla vietnamita’ que sólo ha vendido 84 coches en toda Europa en los últimos seis meses: de la ambición de expansión al repliegue a Asia

Turkish Airlines planea presentar una oferta de compra por Air Europa

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 8 de agosto

El chef Jordi Cruz opina sobre la jornada laboral de sus camareros: “Nos ha costado pasar de 14 a 8 horas diarias”

DEPORTES

Iñigo Martínez, a un paso

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Los nominados al Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí, Lamine Yamal, Alexia Putellas y Luis Enrique lideran la candidatura española

Alcaraz regresa en Cincinnati y confiesa su objetivo de cara al final de la temporada: “Quiero volver a ser el número uno”

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de LaLiga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)