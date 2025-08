Alberto Iglesias, premio Master of Cinema: "No me cabe en la cabeza que me llamen maestro"

Palma, 3 ago (EFE).- El compositor Alberto Iglesias, que recibe esta noche el premio Master of Cinema en el XV Atlàntida Mallorca Film Fest, ha agradecido el reconocimiento: "Es un honor increíble, no me cabe en el cuerpo ni en la cabeza que me llamen maestro, ni venir a Mallorca con estos honores", ha dicho al llegar al centro cultural de La Misericòrdia de Palma donde se clausura el certamen.

"Lo mejor es que me va a inspirar, me va a llevar a hacer música", ha dicho Iglesias, pendiente ya de su próximo trabajo con el director de cine Pedro Almodóvar, en declaraciones a los medios antes de empezar la gala de clausura del Atlántida.

El compositor donostiarra ha destacado la relevancia de eventos culturales como el festival mallorquín porque considera que "es muy importante, tal como está el mundo, que haya una dedicación a la cultura, al conocimiento y a la difusión de lo que hacen los artistas y que lleguen al público".

Con un extenso palmarés a sus espaldas, el récord de Goyas y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de 2017 entre otros, Iglesias ha compartido lo que supone para él ser premiado: "Nunca he pensado que lo que hacía fuera a tener esos premios y he tenido mucha suerte".

Atribuye mérito a los cineastas para quienes ha compuesto bandas sonoras: "El trabajo con los directores me ha alentado y me ha hecho más seguro de mí mismo en algunos momentos. Cada premio ha tenido su historia; es verdad que son muchos, eso delata que no soy tan joven, pero cada premio me ha rejuvenecido un poco".

Que un festival de cine premie a un compositor en su gala de clausura es "muy especial" para el compositor. "La música no es que esté oculta, pero es algo que a veces pasa desapercibido en una película y es algo que lleva emoción, a veces contiene palabras, a veces nos lleva a entender las películas plenamente. Yo creo que se entienden con la piel o con las tripas", ha explicado sobre su trabajo.

La banda sonora de su propia vida estaría marcada por los acontecimientos actuales: "Ahora mismo lo que más me preocupa es lo que pasa en el mundo, cómo estamos ante todo lo que está ocurriendo, la dureza de los acontecimientos y que todo eso sea una manera de estar atento y vivo a lo que ocurre".

Entre sus alicientes, el próximo proyecto junto a Almodóvar, que será el decimocuarto y supone "una alegría y también un temor de no dar lo que se espera". Ha indicado que trabajar con el cineasta manchego "cada vez es algo nuevo y un reto siempre".

"Desde el principio ha sido una historia lenta. Creo que me llevó tiempo entenderle y él en cambio creo que me entendió muy rápido. Ha sido siempre un reto poder estar a su altura, entender completamente sus películas", ha indicado.

Iglesias, que recibirá el premio Master of Cinema de manos de la reina, ha destacado que el respaldo de doña Letizia al festival "le da empaque" a la muestra. "También dice mucho de su actitud, de su apoyo a la cultura, que es necesario por parte de quienes están en una visión así, y que entienda el esfuerzo que hace el festival por la difusión".EFE

(foto)