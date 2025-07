Sainz: Decepcionado, di una vuelta buena en la Q1, pero no pude ir más rápido en la Q2

Redacción deportes, 26 jul (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams), que arrancará desde la decimoquinta plaza este domingo en el Gran Premio de Bélgica, decimotercero del Mundial de Fórmula Uno, declaró que está "decepcionado", porque dio "una vuelta buena en la Q1 (primera ronda de la calificación)", pero no pudo "ir más rápido en la Q2".

"Estoy decepcionado con este resultado", comentó el piloto madrileño, de 30 años, que por la mañana había sumado tres puntos al acabar sexto la carrera corta disputada en Spa, donde, tras haber pasado a la Q2 con el séptimo tiempo, cayó eliminado en esa ronda, con el decimoquinto crono.

"Mi vuelta en la Q1 fue potente, pero no pude ir más rápido en la Q2, porque no me las pude apañar para encontrar grip (agarre). Intentamos diferentes direcciones con el balance del coche y experimentamos algo con los reglajes a lo largo del fin de semana, pero hoy las cosas no salieron como queríamos y necesitamos analizar eso", manifestó Sainz, con cuatro victorias y 27 podios en la categoría reina.

"Ojalá mañana haya oportunidades, porque podría llover; así que hay que permanecer centrados, porque el fin de semana no ha terminado aún", apuntó el español de Williams, que acabó duodécimo el último Gran Premio disputado, el de Gran Bretaña, en Silverstone. EFE