Ayuso dice que "lo de empatar es una seña de identidad del sanchismo" y que Sánchez debe su cargo a tramas de corrupción

22/07/2025 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, antes del acto de Heraldo de Aragón.. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este martes que "lo de empatar es una seña de identidad del sanchismo" y que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, debe su cargo a "tramas de corrupción". Ha protagonizado una sesión del ciclo de Heraldo de Aragón 'Vecinos y amigos', en Zaragoza. ESPAÑA EUROPA ARAGÓN POLÍTICA EUROPA PRESS.

Sobre el caso Montoro ha dicho que es "reprochable", también "la utilización de la Agencia Tributaria" porque surgió "una práctica habitual" con "muchos casos de personas que se han arruinado y han tenido que dejar de trabajar para defender su inocencia y luego han ido a juicio y ha quedado en nada", emplazando a "resarcir a las personas a las que se les ha creado un daño económico y reputacional".

"Ha habido una diferencia entre ladrones y corruptos", ha continuado, señalando que "algunos vienen robando de casa" y en el segundo caso ha habido "connivencia", señalando el caso de Andalucía, que "durante 40 años estuvo sumida en el paro y la corrupción, y era la última en la tabla", indicando que "cuando se genera una trama de corrupción a todos los niveles las cosas dejan de funcionar", puntualizando que "los ladrones tienen que ser puestos ante la justicia".

CUPO CATALÁN

Díaz Ayuso ha afirmado que la etapa de Sánchez está en estado "terminal" y ha tildado el cupo catalán de "tremenda vergüenza" porque "esto va de crear una nación paralegal que no ha existido, que nunca fue reino" y "es algo totalmente corrupto porque es ir unos contra otros" y además "es trocear la caja de todos, expulsar a la Guardia Civil, y mientras tanto no se defiende la Constitución y se buscan los agravios".

"Cataluña y Madrid somos dos regiones con una responsabilidad extraordinaria con el conjunto de la nación", ha dicho, avisando de que "esto va de España", no solo de "los dineros".

Su propuesta de financiación autonómica no es la de Zapatero, destinada a "contentar al nacionalismo", ha dicho, considerando que "cada comunidad tiene sus peculiaridades", como Madrid, que "está infrafinanciada" ya que el 80% de la recaudación fiscal va a la Administración General del Estado.

Madrid ha crecido en los últimos años en 120.000 habitantes y "¿cómo se financia esto?, en el caso de Madrid hay mucha densidad de población", ha apuntado. "Por mucho dinero que venga luego la Administración no tiene para los servicios públicos y vamos a colapsar un día".

Para Ayuso la creación de una Hacienda por cada comunidad es "una barbaridad", recomendando "no tener a nadie apartado y hablar más en común de España", rechazando la política "del terruño" porque "la soberanía recae en el pueblo español", asegurando que durante la etapa de democracia "han fallado los nacionalistas". Ha advertido contra "los reinos de taifas".

La cesión al País Vasco de la Seguridad Social "es lo mismo" e incluye negar derechos como la escolarización en la lengua propia y la entrega de más competencias, "y un buen día han creado esa república plurinacional", y la anexión de Navarra al País Vasco. "¿Cómo reviertes luego tanto daño?", ha preguntado: "Es pura corruptela para mantenerse en el poder".

"Quieren que a Madrid le vaya peor y mantenerse en lo público viviendo de lo público, comprando todo con subvenciones, hasta que la alternancia se hace imposible".

CONGRESO DEL PP

En el congreso del PP nacional, el PP de Madrid "ha dado la turra". Ahora se trata de "cambiar las cosas, el abandono absoluto de los jóvenes y la empresa, niños que no nacen, abandono de inversiones: Estamos en un momento crítico para España" y sería necesario convocar elecciones, lo que ocurrirá cuando muchos alcaldes y presidentes digan "hasta aquí hemos llegado".

"ERC y Junts nunca se han visto en una como esta y para Bildu lo que hace el Gobierno son chiquilladas, ellos hacen cosas mucho peores", ha continuado Ayuso, criticando "los titulares explosivos para ganar tiempo a la desesperada" y el "perseguir jueces". Ha sido clara: "Lo que mal empieza mal acaba".

"Me encanta deberme al pueblo de Madrid, me da libertad para seguir trabajando por Madrid y al servicio de España", añadiendo: "Mi ilusión está en Madrid por todo lo que digo", no en el Gobierno de España. También ha hablado sobre Vox, enfatizando que no piensa en "parar" a este partido.

Ha señalado que le pareció "buena idea" celebrar en Cataluña la Conferencia de Presidentes del pasado mes de junio y le pareció correcto que el presidente catalán hiciera la presentación en catalán: "Son lenguas españolas, patrimonio de todos", pero "cosa diferente es cuando empezamos a hablar de los dineros, lo de todos, que me lo digas en euskera cuando me he tomado contigo un café en español, me parece mal" y además "¿por qué me hacéis sentir extranjera en mi propia casa?".

En relación a "los ataques personales" del PSOE, ha dicho que los ha asumido porque "no te tienes que victimizar" sino pensar por qué son, aseverando que "esto va de España y de los ciudadanos, no va de mí" y "hay cosas peores".

Isabel Díaz Ayuso ha señalado que es presidenta de la Comunidad Autónoma "al servicio de España entera" y que La Moncloa "tiene un interés inusitado" en ella, "para hacérselo mirar", subrayando que Madrid es una comunidad "española por encima de cualquier consideración y una casa para los demás".

También ha mencionado su estancia en un chalé de Rascafría (Madrid). "No sabemos qué ha pactado el Gobierno con Bildu, ha habido vuelos a República Dominicana, pero sabemos qué días ha estado Ayuso -en Rascafría-- y en qué restaurantes ha estado". La casa "ni cuesta lo que dicen" y allí se reúne el Gobierno en ocasiones. "A mí no me pagan las vacaciones", ha zanjado.

Díaz Ayuso ha señalado que la Fiscalía pretende "asustar, empatar, que nos dé miedo representar a los ciudadanos", con la petición de penas de cárcel para su pareja.

La presidenta madrileña ha indicado que los movimientos migratorios se dan en el mundo entero "y la estrategia es la clave", considerando que no es lo mismo la inmigración de Latinoamérica que la de otros orígenes porque en el segundo caso "es más difícil la integración", recomendando "hacerlo de una manera ordenada" en este "país de libertades, de derechos y de igualdad ante la ley". "Hay ciudadanos que quieren imponer su cultura", ha agregado, puntualizando que "tampoco se trata a los inmigrantes como fardos".

En el caso de los menores de Canarias "lo importante es qué efecto llamada es este", ha opinado, preguntando "de dónde vienen estos niños, de qué familias son, qué sinsentido es este, cómo los integras, si no hablan español ni tenemos valores compartidos". "El Gobierno necesita el estallido social".

"Hay muchas inversiones que no están llegando porque el Gobierno lo está impidiendo", se ha quejado Ayuso, preguntando "cómo estaría Aragón si el Gobierno de España no estuviera con el paraguas cortando".