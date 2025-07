PSOE-M censura la "basura" de las acusaciones a Sánchez sobre lucro con prostíbulos: "Se demostró que no había nada"

La presidenta del PSOE de Madrid, Paca Sauquillo, ha rehusado este sábado "entrar en la basura" de las acusaciones contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por participar a título lucrativo en los negocios de prostíbulos de su suegro y ha recordado que en su momento "ya se demostró que no había nada".

"Me parece muy negativo el sacar temas que ya en su día salieron y que ya se demostró que no había nada", ha defendido Sauquillo en declaraciones a los medios en una concentración en la Plaza de Callo convocada por el movimiento PararLaGuerra.es en la que se ha pedido "el fin del genocidio en Palestina".

En este sentido, ha dicho que le "duele" que en política, "en vez de discutir los problemas" de país como la vivienda, las residencias o la educación "se quiera intentar ir contra el contrario, hundiendo a su familia".

"Yo eso nunca lo he visto y, desde luego, en mí no va a entrar. Yo jamás me meto personalmente con la vida de nadie; me meto con las ideas", ha argumentado.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó esta semana en el Pleno del Congreso al presidente del Gobierno de ser "partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución". "¿Pero con quién está viviendo usted?", preguntó en alusión a negocios atribuidos al padre de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno.