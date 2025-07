El PP avisa sobre el "nuevo engaño de Sánchez": "'Canarias 50' no será un recurso temporal para menores migrantes"

La diputada del PP de Canarias en el Congreso y portavoz del Grupo PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha avisado sobre el "nuevo engaño de Sánchez", puesto que, dijo, la decisión de habilitar con carácter urgente 250 plazas en el antiguo acuartelamiento 'Canarias 50', en Las Palmas de Gran Canaria, para menores migrantes con derecho a asilo "no será un recurso temporal" y quedará como "estructura permanente".

Así lo ha señalado la popular en un comunicado en el que agrega que se trata de una medida que el Estado adopta en cumplimiento de las recientes resoluciones del Tribunal Supremo pero que lo hace "con precipitación y sin garantías reales de recursos ni de temporalidad".

Delgado ha calificado la decisión como "una nueva chapuza" del Ejecutivo de Sánchez, "que vuelve a utilizar al Archipiélago como campo de contención migratorio mientras elude su responsabilidad nacional en la gestión humanitaria y legal del asilo".

Además, cuestionó también la afirmación del Gobierno central de que estas plazas serán de tránsito, mientras se estudian los expedientes de los menores y se les reubica en centros especializados en la Península.

"Es otra mentira más --aseveró--. Todos sabemos que lo que el Gobierno llama temporal acaba siendo permanente. Lo hemos vivido demasiadas veces en Canarias. Se actúa sin calendario, sin presupuesto específico y sin plan de redistribución. Nadie en esta tierra cree ya en los anuncios de Sánchez".

Por su parte, la diputada sostuvo que la anunciada reforma exprés del cuartel 'Canarias 50' demuestra que "el Ejecutivo central improvisa, opta por la vía chapucera, promueve el hacinamiento y no vela por los derechos de los menores refugiados, casi cien días después de que el TS le dijera que tenía que atenderlos".

"Esta decisión --continuó-- es una nueva trampa de Sánchez, que vuelve a utilizar a Canarias como campo de contención migratorio mientras elude su responsabilidad nacional en la gestión humanitaria y legal del asilo. No hay plan nacional, no hay plazos, no hay compromiso real. Solo hay improvisación y abandono".

Delgado comentó que desde el Partido Popular de Canarias exigen que se diga la verdad y que se deje de usar a las Islas como solución provisional de problemas estructurales que el Estado se niega a afrontar con seriedad".

Por último, la también portavoz del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria recuerda que su formación lleva años reclamando la recuperación del espacio del antiguo acuartelamiento 'Canarias 50' para uso ciudadano, especialmente para el barrio de La Isleta, una demanda respaldada por los vecinos y por diversos colectivos sociales.