Amodio defiende el cambio "incuestionable" de OHLA frente a las dudas y cuestionamientos

Madrid, 27 jun (EFECOM).- El presidente de OHLA, el mexicano Luis Amodio, ha defendido el cambio "incuestionable" de la compañía desde que junto a su hermano Mauricio tomaran el control hace cinco años y ha insistido en que la realidad se impone con datos "irrefutables" pese a las voces que han intentado desvirtuar el buen hacer.

Durante su intervención en la junta de accionistas y tras las críticas vertidas por el empresario José Elías, segundo accionista de OHLA con el 8,6 % del capital, el presidente del grupo ha subrayado que la transformación es sólida, su rumbo acertado y su compromiso con la excelencia inquebrantable.

"Seguiremos avanzando de forma decidida en esta ruta frente a cualquier duda o cuestionamiento. La realidad que hoy presentamos se impone con claridad y los datos son irrefutables a pesar de algunas voces con intereses personales o de grupo que han intentado desvirtuar el buen hacer del que hoy damos cuenta", ha remarcado.

De cara a esta junta, en la que Elías no ha tomado la palabra, el dueño de La Sirena y principal accionista de Audax y Ezentis buscaba captar el voto de los accionistas minoritarios contra los Amodio bajo el eslogan "Make OHL Great Again" (MOGA), en alusión al famoso "Make America Great Again" (MAGA) que el presidente de EE. UU., Donald Trump, popularizó en la campaña electoral en 2016.

Amodio ha señalado que el grupo está ahora en una posición "inmejorable" para dar el siguiente paso con el nuevo plan estratégico a 2029, que ha calificado de realista para un crecimiento sostenible en el que las infraestructuras tendrán un rol estratégico, en especial en los mercados en los que se centra OHLA, donde "el viento sopla a favor". Este plan también incluye reducir de 15 a 3 las plantas que ocupan en la torre Emperador para ahorrar 2,5 millones al año.

Amodio ha asegurado sentirse orgulloso de estos cinco años desde que los dos hermanos mexicanos entraran como accionistas de referencia de OHLA y ha indicado que desde entonces la empresa ha pasado a ser más solida, estable y preparada: "En OHLA lo que decimos lo cumplimos".

Ha destacado que en estos años ha habido una transformación "radicalmente positiva": el ratio de apalancamiento ha bajado de 11 a 2,2 veces ebitda (534 millones amortizados), el ebitda se ha más que duplicado, las ventas se han incrementado más de un 40 % y la cartera de proyectos está en máximos gracias al compromiso "inquebrantable" con la sostenibilidad financiera.

Tras la última ampliación de capital de 50 millones, y en contraposición a la fórmula que defendía Elías, Luis Amodio ha defendido la operación para evitar la dilución de los accionistas minoritarios y ha agradecido la confianza de los inversores y el compromiso del grupo con la equidad, transparencia, buen gobierno, la ética, el cumplimiento de la normativa y la prevención de cualquier conducta irregular.

En el turno de intervenciones, y a través de su abogado, un accionista titular de 29.000 acciones y asociado a la entidad de accionistas minoritarios Aemec ha felicitado al consejo por respetar los derechos de los pequeños inversores en la última ampliación y dar entrada a tres nuevos consejeros independientes (Vicente Rodero, José Miguel Andrés Torrecillas y Socorro Fernández).

La junta ha aprobado con amplia mayoría todos los puntos del orden del día. EFECOM