Santi Denia: España e Inglaterra "somos dos referentes a nivel de cantera"

Redacción deportes, 20 jun (EFE).- Santi Denia, seleccionador de España sub-21, apuntó a su Federación y a la de Inglaterra, rivales el sábado en los cuartos de final del Europeo de la categoría como "dos referentes" a "nivel de cantera".

"Las dos Federaciones son referentes, pero tendríamos que añadir a otras como Francia, Italia, Portugal, Holanda... Son también referentes a nivel cantera. Nosotros somos espejo del trabajo que se hace en España a nivel de cantera. Tanto España e Inglaterra estamos invirtiendo en cantera, en los jóvenes y es de agradecer", dijo en rueda de prensa.

Un España-Inglaterra que reedita la final del pasado Europeo sub-21, en 2023, en el que hubo encontronazos entre jugadores y cuerpo técnico de ambos países.

"Es pasado. Pasó en la última final. No tengo nada que decir sobre esto y sí darles la enhorabuena por el torneo que están haciendo", comentó.

Al ser preguntado por si se espera cambios en la propuesta de partido de Inglaterra, Denia quiso centrarse en su equipo y ponderó la figura de su segundo entrenador, David Gordo.

"Tenemos que centrarnos en nosotros. Tenemos unos analistas y un cuerpo técnico extraordinario. Tengo a un David Gordo que me ayuda una barbaridad, es mejor seleccionador que yo (ríe), me ve los cambios y los apuntes tácticos rápido. Lo que tenemos que hacer es mejorar nosotros", apuntó.

Tras esto, fue cuestionado sobre si este Europeo será su último torneo al frente de la selección española sub-21 y si, en ese caso, considera a David Gordo como su mejor sustituto.

"Yo tengo contrato, no me limpiéis ya (ríe). David es de las personas que más lleva en la Federación. Lleva 12 años aquí y conoce la casa como nadie. Vamos a seguir, no me habléis ya de despedida, vamos a pensar en llegar a las semifinales", declaró. EFE