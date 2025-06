ERC dice que Sánchez va a "intentar ir por las constructoras" y Rufián admite que no sabe lo que resta de legislatura

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha explicado este miércoles, tras reunirse con el presidente Pedro Sánchez, al que ha visto "tocado", que el jefe del Ejecutivo se ha comprometido con su formación a "intentar ir a por los corruptores", en concreto "las constructoras". En todo caso, ha admitido que no sabe lo que durará la legislatura y ha pedido aprovechar el tiempo que reste para avanzar en la agenda social, en especial, en materia de vivienda.

En declaraciones a los medios en el pasillo del Congreso, Rufián ha recordado que ERC ha preferido ir "sin cámaras" a esta cita que considera "una especie de besamanos" y que han acudido con la intención de decirle con más tiempo lo que él mismo le había trasladado a primera hora en la sesión de control al Gobierno

Según su relato, se ha encontrado con un "presidente tocado" que se ha comprometido a "intentar ir a por los corruptores, en este caso las constructoras", lo que implicaría "un cambio en el Código Penal". En concreto, ERC reclama "sanciones de por vida y multas millonarias para aquellos que han contribuido a corromper a representantes públicos".

INTERVENIR EL MERCADO DE LA VIVIENDA

Además, le han exigido "avanzar en la agenda social". "Eso significa vivienda, vivienda y vivienda", ha resumido Rufián, quien ha demandado a Sánchez que intervenga el mercado inmobiliario.

Tras su entrevista con Sánchez, y desde "la humildad", Rufián ha querido hacer un llamamiento a los diferentes "representantes de la izquierda a la izquierda del PSOE" para que aprovechar el tiempo que quede para que, "pase lo que pase, intentar dejarle en la mejor situación posible una vida digna a la gente".

"NOS VAMOS AL CARAJO TODOS"

"No sé cuánto tiempo queda, no lo sé. No sé lo que va a pasar. Creo que nadie lo sabe más allá de quién lo está publicando, pero creo que tenemos que aprovechar el tiempo", ha enfatizado, llamando a un acuerdo sobre "tres o cuatro cosas". "Aprovechemos para que la gente pueda al menos comprarse un piso de forma digna el tiempo que quede, porque cuando entren aquí los corruptos premium nos vamos al carajo todos", ha dicho.

Sobre las explicaciones que le haya podido dar Sánchez sobre el 'caso Cerdán', Rufián ha afirmado que no tiene "una vara" para medir o evaluar ese extremo. "Yo creo al PSOE lo mismo que le creía en el año 96 cuando veía a mi abuelo llorar por los casos de corrupción. A mí nadie me tiene que explicar lo que es el PSOE", ha dicho, asegurando que tiene un "enorme respeto" por un partido "histórico", como ERC.

"Ahora, la inercia del bipartidismo es la que es", ha añadido, dejando claro que no se puede "salir de esto" con una "cara compungida" diciendo "lo siento". "Para esto tenemos a un Rey corrupto que ya lo hizo", ha deslizado en referencia a Juan Carlos I.