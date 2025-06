Compromís proclama que no se fía de Sánchez, le exige medidas "radicales" y sopesar una cuestión de confianza

La diputada de Compromís en el Congreso, Águeda Micó, ha proclamado este martes que su formación "no se fía" del presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, le ha avisado de que sólo podrá volver a confiar en él si impulsa "medidas muy radicales" que supongan un "cambio de paradigma" en la lucha contra la corrupción y le ha invitado a sopesar la presentación de una cuestión de confianza.

En una rueda de prensa en el Congreso, Micó se ha mostrado muy crítica con las "insuficientes" explicaciones ofrecidas por el jefe del Ejecutivo tras la crisis abierta con la investigación que sitúa a los dos últimos ex secretarios de Organización del PSOE --José Luis Ábalos y Santos Cerdán-- como integrantes, junto a Koldo García, de una trama que cobraba comisiones ilegales por adjudicaciones de obra pública.

En este contexto, ha dejado claro que su formación no contribuirá a que haya un Gobierno del PP y Vox, pero también que no van a comprar el "comodín" de "yo, o el caos" que, a su juicio, pretende lanzar Sánchez. Para Micó "no se puede justificar la corrupción o conductas deplorables con eso de que lo puede venir es peor" ni restar importancia "a las barbaridades que hacen ladrones y puteros".

NO PIDEN SU DIMISIÓN "POR AHORA"

Es más Micó ha subrayado que aunque "no está implicado judicialmente", Sánchez es "el responsable político de haber confiado en Ábalos y en Santos Cerdán" y de haberles "dado las llaves de la caja del dinero público". Todo ello, en su opinión, debería llevarle a asumir "responsabilidades políticas".

"No pedimos que se vaya como presidente, por ahora", ha contestado a la pregunta de si Sánchez debería dimitir, pero sí le ha instado a comparecer "de forma inmediata" en el Congreso y a acordar con sus apoyos parlamentarios medidas para garantizar no sólo la continuidad de los avances sociales sino un "cambio de paradigma" en la lucha contra la corrupción.

En este contexto, ha dejado claro que la "prioridad" de Compromís "no es salvar a Sánchez, sino a los ciudadanos y los avances sociales de esta legislatura". Así, ha reclamado la puesta en marcha de la Agencia Anticorrupción, que las "empresas corruptoras" no puedan acceder a contratos públicos y que se devuelva "todo el dinero robado".

"Nadie nos puede pedir a ningún partido político de izquierdas honrado como Compromís que demos apoyo a un Gobierno corrupto. Esto no va a pasar. Por tanto, queremos explicaciones, queremos medidas y queremos contundencia", ha resumido la diputada valenciana.

CRISIS CON SUMAR

Respecto a la crisis generada en el seno del grupo plurinacional por la negativa de Sumar a citar a Pedro Sánchez en la comisión de investigación sobre la dana, Micó ha indicado que todos los escenarios siguen abiertos y que confía en cerrar este asunto esta semana.

Eso sí, ha admitido que con el estallido del 'caso Cerdán' las circunstancias políticas han cambiado y que la petición de plena autonomía, libertad de voto y relaciones de igualdad que Compromís puso sobre la mesa es, si cabe, "más necesaria que nunca" porque ya no se fían ni del PSOE ni de Sánchez.