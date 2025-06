La UCO dice que Koldo logró que empresas de la presunta trama les contrataran a él y su mujer como "contraprestación"

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil refleja en su último informe entregado al Tribunal Supremo (TS) que el ex asesor ministerial Koldo García consiguió que empresas implicadas en la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública les contrataran a él y a su entonces mujer, Patricia Uriz, como "contraprestación".

En el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, la UCO detalla las "contraprestaciones presuntamente derivadas de las adjudicaciones vinculadas a LIC y OPR" --dos empresas constructoras-- que "habrían percibido Koldo y su entorno", gracias a "la relación de éstas con el Ministerio de Transportes".

No obstante, la UCO las ubica temporalmente después de que tanto José Luis Ábalos como García, y con ellos la entonces mujer de éste y su hermano Joseba García, salieran del Ministerio de Transportes, "perdiendo, por tanto, las percepciones económicas que venían recibiendo del mismo".

La UCO indica que las citadas "contraprestaciones" habrían consistido en "la contratación de Koldo y su mujer sin que hubieran tenido que desempeñar función alguna".

Los investigadores reflejan "pagos de 1.300 euros mensuales netos entre el 2 de septiembre de 2022 y al menos el 2 de junio de 2023, de OPR al entorno de Koldo, mediante la contratación de su mujer (...) por parte de la empresa Áridos Anfersa".

También señala "Pagos de 2.600 euros mensuales netos entre diciembre de 2022 y junio de 2023, de LIC a Koldo, realizados mediante la contratación de éste por parte del empresario Juan Carlos Etero".

La UCO dice que "este empresario habría simulado la contratación de Koldo, a quien dio de alta en la seguridad social, pagándole de manera recurrente una nómina de 2.600 euros netos con carácter mensual, que más tarde era compensada por parte de LIC al propio Etero".

Pero muestra que, en abril de 2023, Etero preguntó a Koldo "cuándo pensaban pagarle desde LIC, ya que éste ya le estaba adelantando el dinero mediante nómina". García le contestó que "el día 26 cobraría, pero que llamase directamente y preguntase". Llegado el día, seguía sin cobrar y el ex asesor ministerial "se comprometió a arreglarlo".

"MAMÓN, EL INGRESO MENSUAL SE TERMINÓ???"

La UCO explica que "la problemática de la operativa radicaba en torno a que los pagos se estarían realizando mediante pagarés y, por tanto, los abonos de LIC a Etero se estaban produciendo tras haber satisfecho las nóminas a Koldo, aspecto que no resultaba de interés para el empresario".

"No mires nada de trabajo con esta gente (...) Déjalo, no me compensa todo esto. Poco aseado y mejor, que más y estar siempre preocupado y detrás de la gente (...) En fin, no pierdas más tiempo en esto porque está visto que es gritar en el desierto", le dijo a García.

En la misma línea, le comentó que había llegado "el momento" de que hablara con José Ruz --socio de LIC-- para "que busque una alternativa, un plan b". "Yo no tengo por qué estar sin cobrar, yo no tengo por qué tener tres meses tirados, (...) yo no voy a tener tirados 18.000 euros en la calle", le espetó.

Así las cosas, la UCO relata que "en junio de 2023 finalizó la canalización de pagos a Koldo por parte de LIC a través de Etero". Al hilo, destaca "una nota" encontrada en el teléfono móvil de García con fecha de 19 de junio de 2023, donde se dice: "Mamón, el ingreso mensual se terminó??? Que no sé, dime".

Unos meses más tarde, concretamente el 23 de noviembre de 2023, la UCO refiere que "se produjo una conversación entre Koldo y Ábalos, donde el primero manifestó que ya no podía seguir entregándole dinero para pagar la 'pensión', debido al hecho de que Ruz habría dejado de abonarle los 1.100 euros que venía percibiendo recurrentemente".

"PATI LO LLEVA MAL"

En cuanto a la contratación de la ya ex mujer de García, la UCO resalta una conversación de 2 de febrero de 2022 entre Koldo y el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, donde el ex asesor le trasladó la "preocupación" por estos "despidos" y, en concreto, que su mujer "estaría pasándolo mal".

"Pati lo lleva mal", aseguró para añadir: "Después de 8 meses la situación se complica. He pedido un favor, que la contraten, y me han dicho que sí, que la van a contratar", le informó.

"Si te puedo echar una mano en algún sitio, me dices", contestó Cerdán. Y Koldo replicó: "Necesitaré que hables con Javier, eso es casi seguro. Herrero, ¿vale?", le pidió en alusión al entonces director general de Carreteras. "Me dices, oye, aquí y el nombre y ya está", le aseveró Santos.

Los investigadores dicen que, "meses después de haberse producido la conversación (...), se produjo la contratación de Patricia por parte de Áridos Anfersa, sociedad que estaría directamente vinculada a OPR". El análisis de los productos bancarios realizado reveló que Uriz "cobró entre el 3 de agosto de 2022 y el 2 de junio de 2023 al menos, 13.796,77 euros netos en concepto de nómina" procedente de esta empresa. Y "no habría desarrollado actividad laboral alguna", matiza la UCO.

OTRA MUJER "CERCANA" A KOLDO, EN EMFESA

Además, los investigadores mencionan a otra mujer, de nombre Nicoleta y que habría mantenido una relación "cercana" con Koldo, que fue contratada por la empresa pública Emfesa, después de pedir que se la contratara en alguna empresa u organismo de Valencia.

Lo plasman al transcribir una conversación con Santos Cerdán en febrero de 2022, en la que García solicita a la vez un trabajo para su hermano Joseba. "Nicoleta, ¿te acuerdas de la chica rumana y demás? No solo hay que valer para follar. Ella la pobre está en el paro. Ella se quiere ir a vivir a Valencia, lo más seguro, ¿vale? Se va a comprar una casa allí, además. ¿Hay alguna fórmula? No se lo he pedido a Jose, eh, te lo pido a ti, de que le consigamos un trabajo a ella en Valencia, porque Jose...", aseguró Koldo a Cerdán.

En septiembre de ese año, el ex asesor ministerial reenvió un mensaje a la mujer en el que la informaba de que ya podía firmar el contrato en Emfesa y, "menos de dos horas después, Nicoleta le remitió una captura de un correo electrónico en el que se establecían las condiciones de dicho contrato", recoge la UCO.